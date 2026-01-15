Julio Iglesias se confruntă cu noi acuzații de agresiune sexuală. O a treia victimă face declaraţii şocante

Julio Iglesias a păstrat până acum tăcerea cu privire la acuzaţii, în ciuda solicitărilor repetate, inclusiv prin intermediul avocatului său. Sursa foto: Hepta

Se extinde ancheta de agresiune sexuală şi abuz în cazul cântăreţului spaniol Julio Iglesias, în vârstă de 82 de ani, acuzat de presupuse violențe sexuale și exploatare prin muncă împotriva angajatelor sale din reședințele sale din din Republica Dominicană și Bahamas.

Plângerilor fostei angajate la curăţenie Rebecca și ale fostei fizioterapeute Laura (ambele pseudonime) li s-a alăturat cea a unei a treia femei, Carolina , care a declarat că a fost obligată să se supună unor controale ginecologice și teste HIV, teste care nu aveau nicio legătură cu atribuțiile pe care le îndeplinea ca lucrătoare domestică în vilele cântăreței, relatează La Repubblica.

„Ne-au trimis pe toate la doctor, a fost o impunere”, a spus Carolina (nume schimbat pentru a-și proteja identitatea), intervievată de elDiario.es și Univision TV , instituțiile media care au lansat ancheta în urmă cu trei ani. „Ne-au făcut teste pentru boli cu transmitere sexuală, ecografii și analize de sânge. Nu mi s-a părut normal”, a adăugat ea. Mărturia a fost confirmată și de Rebecca. „Ne-au trimis, doar pe noi, femeile, pe toate la ginecolog. Eram cam zece” lucrătoare la curăţenie în cele două reședințe din Republica Dominicană și Bahamas. „Ne-au verificat pe toate”, a spus ea.

Organizaţiile Amnesty International și Women's Link Worldwide, în comunicatele publicate, raportează că în perioada ianuarie- octombrie 2021, femeile „au fost victime ale violenței sexuale, psihologice, fizice și economice”, lucrând în ture de până la 16 ore pe zi, fără contracte sau perioade de odihnă și cu restricții ale libertății lor personale.

Pe 5 ianuarie, incidentele au fost transmise Parchetului Național Spaniol ca „presupuse infracțiuni de trafic de persoane, muncă forțată și încălcarea libertății sexuale”. Laura și Rebecca, pe atunci în vârstă de 22, respectiv 28 de ani, ar fi fost „agresate sexual și hărțuite” de Julio Iglesias , pe atunci în vârstă de 77 de ani. Cântărețul le-ar fi „interzis să iasă din casă și le-ar fi obligat să lucreze până la 16 ore pe zi, fără odihnă sau contracte”, relatează Amnesty International și Women's Link.

Plângerea depusă de cele două femei la sistemul judiciar spaniol solicită investigarea „faptelor care pot constitui infracțiunea de trafic de persoane în scopul impunerii de muncă forțată și servitute, precum și agresiune și vătămare corporală, precum și încălcări ale legislației muncii”. Agresiunile descrise de Rebecca ar putea constitui chiar acuzaţie de viol.

Ancheta preliminară declanșată de Parchet este învăluită în secret. Profilul presupuselor victime este adesea același: tinere aflate în situații precare, provenite din familii sărace, asupra cărora cântărețul și-ar fi exercitat puterea.

Julio Iglesias , o vedetă pop latino spaniolă cu 300 de milioane de albume vândute, a păstrat până acum tăcerea, în ciuda solicitărilor repetate, inclusiv prin intermediul avocatului său.

Între timp, guvernul spaniol ia în considerare revocarea Medaliei de Aur pentru Merit în Arte Frumoase, una dintre cele mai înalte distincții ale țării, acordată cântărețului Julio Iglesias . Decizia, care ar putea fi luată chiar în ședința de cabinet de marți, vine în urma anchetei jurnalistice care îl implică pe cunoscutul cântăreț.