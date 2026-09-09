Jurații din procesul mamei din SUA care și-a ucis copiii au explicat de ce nu au putut da un verdict: „Totul arăta că i-a iubit”

Procurorii trebuie să decidă acum dacă o vor iniția un nou proces împotriva lui Clancy, cu un nou juriu. Foto: Profimedia Images

Trei femei, membre ale juriului din cazul Lindsay Clancy, o mamă care și-a ucis copiii, au vorbit pentru prima dată despre deliberările secrete și de ce nu completul nu a reușit să dea un verdict, forțând judecătorul să anuleze procesul, relatează BBC. Acestea au spus că toate dovezile au arătat că a fost o mamă bună, care și-a iubit copiii, dar care a cedat psihic. Femeile au adăugat că singurul care nu a fost de acord cu această concluzie a fost un bărbat, care deși a admis că există „îndoială rezonabilă”, nu a vrut să dea un verdict de nevinovăție pe motive de probleme psihice.

„Nu încercam să ne dăm seama dacă și-a ucis copiii. I-a ucis și a recunoscut. Încercam să ne dăm seama dacă a fost capabilă să facă distincția între bine și rău la acel moment”, a spus președinta juriului.

Proces anulat din cauza unui jurat

Președinta completului de jurați a declarat pentru NBC că 11 din cei 12 jurați erau pregătiți să dea un verdict de nevinovăție pe motiv de nebunie, dar un jurat nu a fost de acord. Bărbatul a „admis că există îndoială rezonabilă” în ceea ce privește responsabilitatea penală a lui Clancy, dar nu a vrut să fie de acord cu un verdict de nevinovăție.

Clancy nu a negat că și-a ucis copiii, dar avocații ei au susținut că femeia suferea de psihoză postpartum. Procurorii, de cealaltă parte, au susținut că a fost vorba de o decizie calculată pe care Clancy a luat-o în deplinătatea facultăților mintale.

Identitățile celor nouă femei și trei bărbați din juriu nu au fost făcute publice, iar judecătorul le-a interzis juraților să fie fotografiați sau filmați pe durata procesului, pentru a le fi protejată identitatea.

În Statele Unite însă, după încheierea unui proces, orice jurat poate decide dacă dorește sau nu să vorbească public despre caz și despre deliberările juriului. Jurații aleg adesea să vorbească – unii chiar scriu cărți – după procese intens mediatizate, precum cel al lui Clancy.

BBC, care a relatat din sala de proces, a confirmat că cele trei femei care au vorbit cu NBC au făcut parte din completul de jurați.

În interviul acordat postului local NBC10 din Boston, difuzat marți, președinta juriului, profesoară pensionată care a predat la clasa a cincea, s-a declarat dezamăgită de faptul că nu au reușit să ajungă la un verdict. A descris deliberările drept „îngrozitoare” și „un carusel emoțional”.

Președintele juriului are rolul de purtător de cuvânt al juriului în orice proces din SUA, ceea ce înseamnă că este persoana care comunică verdictul și transmite judecătorului note în numele celor 12 membri ai completului.

Ea a spus că deliberările au fost dificile și au fost însoțite de „multe plânsete” și „multe lacrimi, urmate de îmbrățișări”. „Am fost atât de tristă, atât de tristă că nu am putut să ajungem la un verdict pentru Lindsay. A fost sfâșietor”, a adăugat ea.

În timpul interviului, cele trei femei au spus că erau aproape de o decizie unanimă de a da un verdict de nevinovăție, dar un jurat nu a vrut să se răzgândească. Președinta juriului a spus că acesta „a admis că există îndoială rezonabilă, am fost atât de încântată că am început să completez formularele”.

Ea completase deja jumătate din formularele pentru verdict când juratul a continuat: „Dar tot nu voi spune că este nevinovată pe motiv de nebunie”.

Bărbatul în cauză nu a ieșit public să răspundă acestor afirmații.

Cele trei femei au spus că deliberările au dus la certuri și țipete, care uneori puteau fi auzite prin pereți.

„Toate dovezile arătau că și-a iubit copiii”

Potrivit legislației din Massachusetts, Clancy nu avea obligația de a demonstra că suferea de o boală mintală și că nu era responsabilă penal.

În schimb, procurorii aveau obligația să demonstreze dincolo de orice îndoială rezonabilă că ea era responsabilă penal în momentul în care și-a ucis copiii, a declarat anterior pentru BBC avocata specializată în apărare penală Elyse Hershon.

„Nu încercam să ne dăm seama dacă și-a ucis copiii. I-a ucis și a recunoscut. Încercam să ne dăm seama dacă a fost capabilă să facă distincția între bine și rău la acel moment”, a spus președinta juriului.

Toate cele trei membre ale completului de jurați au spus că nu au fost convinse de argumentele procurorilor. „Toate dovezile arătau că și-a iubit copiii așa că trebuie să fi cedat și să nu fi știu ce face”, a spus președinta juriului.

O altă jurată, care lucrează pentru un contractor guvernamental din domeniul apărării, a spus că juratul care nu era de acord cu restul completului avea întrebări cu privire la medicamentele pe care le lua Clancy.

„Aveam rapoartele toxicologice. Puteam vedea exact cantitățile”, a spus ea, adăugând că în juriu erau și asistente medicale care au vorbit despre acest aspect. „Pur și simplu a ignorat complet informațiile pe care i le-au oferit acestea”, a adăugat jurata.

Cea de-a treia jurată, bucătăreasă la un centru pentru seniori, a spus că i s-a părut că procurorii din acest caz au fost „foarte, foarte duri”, adăugând: „Nu au prezentat niciun martor care să vorbească despre caracterul lui Lindsay și despre faptul că ar fi fost o mamă rea.”

Ce urmează pentru Lindsay Clancy

Pe parcursul procesului, procurorii au chemat zeci de martori, inclusiv mai mulți medici, în încercarea de a demonstra că Clancy a luat o decizie calculată de a-și ucide copiii în subsolul casei lor din Massachusetts.

Cazul cutremurător a cunoscut o serie de răsturnări de situație dramatice, în timp ce juriul a deliberat aproape 40 de ore, pe parcursul a șapte zile, pentru a decide soarta lui Clancy. Membrii juriului au semnalat de mai multe ori că se află în impas, iar la un moment dat i-au spus judecătorului că unul dintre membrii completului nu respecta instrucțiunile acestuia privind îndoiala rezonabilă.

Această evoluție a determinat avocatul apărării lui Clancy să ceară îndepărtarea juratului care nu era de acord cu restul completului, solicitare respinsă rapid, după care juriul a anunțat din nou că nu poate ajunge la o decizie unanimă.

Judecătorul William Sullivan a declarat apoi vineri anularea procesului fără pronunțarea unui verdict.

Procurorii trebuie să decidă acum dacă o vor iniția un nou proces împotriva lui Clancy, cu un nou juriu. Avocatul lui Clancy, Kevin Reddington, a declarat că speră să ajungă la o înțelegere cu procurorii pentru ca procesul să nu fie reluat.

Cele trei jurate au declarat pentru NBC că speră să nu existe un al doilea proces, însă, dacă acesta va avea loc, toate trei au spus că intenționează să participe pentru a o susține pe Clancy.