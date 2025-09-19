Kim Jong Un se laudă cu „insula cu comori”, noua lui fermă de sere, cu care zice că va salva economia țării

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a inspectat joi construcția celei mai mari ferme de sere construite vreodată în apropierea graniței cu China, susținând că zona a fost transformată într-o „insulă a comorii” care va aduce dezvoltare economică în regiune.

Kim Jong Un spune că vrea să transforme zona de frontieră într-o zonă înfloritoare, prosperă, unde să mai construiască, pe lângă diferite tipuri de sere, o fabrică de procesare a legumelor, facilități de depozitare, o bază de cercetare, sere de testare, dar și locuințe și diverse baze culturale.

El le-a spus celor prezenți că serele Sinuiju „demonstrează încă o dată în mod clar stadiul superior și procesul progresiv al revitalizării regionale”, dar că acesta este un prim pas și că „în 10 sau 20 de ani” toată țara va fi transformată într-un paradis pentru „oamenii muncii”, potrivit presei de stat.

Acesta este al doilea proiect economic important cu care liderul nord-coreean se laudă în fața lunii. Vara aceasta a inaugurat cu mare fast un vast resort la malul mării, sperând că astfel va relansa turismul internațional, însă în stațiune au ajuns doar câteva grupuri de ruși formate din cel mult 15 persoane.