La Milano au apărut cluburile de mers pe jos. Ce sunt și cum funcționează

La Milano, un nou fenomen a luat amploare: oamenii au început să se întâlnească pur și simplu pentru a se plimba. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

La Milano a apărut o nouă formă de socializare, mai precis plimbarea. Oamenii iau legătura online, pornesc la o plimbare de o oră și jumătate și în timp ce merg pe jos şi discută, se cunosc.

La Milano, un nou fenomen a luat amploare: oamenii au început să se întâlnească pur și simplu pentru a se plimba. Nu pentru a ajunge într-un anumit loc, nu pentru a se antrena pentru un maraton și nici măcar pentru a scoate câinele la plimbare, ci doar pentru a petrece timp împreună și a se cunoaște, relatează presa din Italia.

Se numesc „cluburi de mers pe jos” și reprezintă cea mai recentă evoluție a vieții sociale urbane. Conceptul este de o simplitate dezarmantă: nu e nevoie de rezervări la mese, nu există consumație obligatorie și nici nu trebuie să joci vreun rol. Cineva postează o invitație pe Instagram, stabilește locul și ora de întâlnire, alții răspund, iar în ziua stabilită, un grup de necunoscuți se trezește plimbându-se împreună prin oraș. Discută, râd, observă ce se întâmplă în jurul lor și poate chiar pleacă spre casă cu un contact nou în agenda telefonică.

Noua modalitate de a ieși la întâlniri nu necesită programare

Cei care bănuiesc că la baza acestor inițiative stă un strop de curiozitate romantică probabil nu se înșală în totalitate. La urma urmei, să mergi alături de cineva fără stânjeneala de a sta la o masă sau presiunea de a susține o conversație față în față poate fi o metodă extrem de eficientă de a sparge gheața.

Nu este chiar o „întâlnire rapidă” (speed date), dar este mai mult decât o întâlnire întâmplătoare la supermarket. Se situează la mijloc, într-un spațiu foarte contemporan, unde poți cunoaște pe cineva fără a fi nevoie să declari explicit că ești în căutarea unui partener. Avantajul este că nu trebuie să-ți creezi o mască, pur și simplu te prezinți așa cum ești, încălțat cu teniși și dornic să-ți petreci ziua într-un mod puțin diferit. Pe măsură ce mergi, interacționezi cu parteneri de conversație diferiți, asculți povești noi și descoperi interese comune. Iar dacă nu apare acea scânteie specială, te-ai bucurat, totuși, de o plimbare plăcută în aer liber.

Revenirea în forță a mersului pe jos

Firește, nu toate grupurile de mers pe jos sunt la fel. Pe lângă cele apărute spontan pe rețelele sociale, există inițiative promovate de antrenori personali, săli de sport și profesioniști în fitness. Unele se adresează femeilor, în timp ce altele vizează anumite categorii de vârstă, cum ar fi persoanele sub 35 de ani. În unele cazuri, latura sportivă este mai pronunțată, însă dorința de a împărtăși o experiență rămâne elementul central. Diferența față de grupurile de alergare constă, în primul rând, în abordare. Este un format incluziv și democratic, care nu necesită echipament special, abonamente sau abilități deosebite, nu impune transformarea fiecărei activități într-o performanță și nici nu este nevoie ca cineva să-și demonstreze rezistența, anduranța sau capacitățile atletice, iar conversația contează la fel de mult cât mișcarea.

Nu este vorba doar despre o modă milaneză. Deși Milano a început abia recent să descopere plăcerea de a merge pe jos în grup, alte capitale europene au transformat deja acest obicei într-o veritabilă activitate socială. La Londra, de exemplu, grupurile de mers pe jos constituie un fenomen cultural remarcabil de câțiva ani. În februarie 2024, publicaţia Evening Standard a relatat despre dezvoltarea unor grupuri precum Overground, care pot reuni sute de persoane în cadrul plimbărilor organizate, precum și a unor comunități destinate celor care doresc să-și facă noi prieteni, fără a fi neapărat nevoiți să-și petreacă seara bând ceva. În martie 2026, și clubul Walk & Talk London a atras atenția prin formatul său care propunea întâlniri gratuite la care pur și simplu vii, începi să mergi și legi o conversație.

La Paris, fenomenul a căpătat o amploare tot mai asemănătoare cu cea observată la Milano. După cum relata Le Parisien, pe 27 iunie 2026, „The Walking Club”, înființat în mai 2025, organiza până la trei plimbări gratuite pe săptămână. Proiectul a atras, în principal, tineri adulți care doresc să iasă din rutina zilnică și să cunoască oameni noi. Articolul descrie grupuri care străbat capitala, adesea chiar și în timpul săptămânii, cu scopul de a simplifica un lucru devenit o adevărată provocare în marile orașe şi anume legarea de noi prietenii.

Apoi la Berlin fenomenul a atins proporții cu adevărat spectaculoase. În mai 2026, potrivit Der Tagesspiegel, un eveniment promovat prin intermediul TikTok a reunit aproximativ 300 de persoane pentru o plimbare în grup. Inițiativa, concepută de Allan Anders, s-a inspirat din cluburile de alergare, având însă o diferență esențială: deși nu toată lumea dorește să alerge, aproape oricine poate ieși la o plimbare. Inițiative similare au fost semnalate în Germania și în orașele Dresda, Hamburg, Leipzig și Frankfurt.

La Milano, fenomenul de abia a apărut Printre figurile-cheie ale acestei noi tendinţe se numără Federica, fondatoarea @walkclub.milano. După nouă ani în care a făcut plimbări zilnice, aceasta a decis să transforme un obicei personal într-o activitate colectivă, aducând în capitala lombardă un format deja testat în alte orașe. Conceptul presupune explorarea orașului Milano la pas, în fiecare duminică, existând posibilitatea ca frecvența acestor întâlniri să crească treptat. Numărul de participanți la primele evenimente a indicat un interes deloc neglijabil. Pe 27 septembrie, programul a inclus o plimbare de 90 de minute, urmată de o cafea pentru a continua discuțiile, iar la întâlnire au participat 40 de persoane.

La al doilea eveniment, pe 11 octombrie, toate locurile au fost ocupate şi aproximativ 60 de persoane au mers împreună de-a lungul canalului Naviglio Martesana. Există, de asemenea, Marta, antrenoare vocală și fondatoare a @ritmowalkclub. Motivația ei pornește de la rutina zilnică: petrece multe ore în interior, stând jos, ceea ce îi creează, la sfârșitul zilei, o dorință puternică de a ieși afară, de a face mișcare și, mai ales, de a nu face acest lucru singură. Această realitate pe care o trăieşte a determinat-o să creeze un grup în care mersul pe jos servește drept pretext pentru conversație.

Evenimentele sunt promovate pe rețelele sociale, iar un canal de WhatsApp permite membrilor comunității să rămână în contact. Dincolo de simpla modă, există ceva fascinant în această revenire a mersului pe jos în grup: cluburile de mers pe jos înseamnă mai mult decât fitness sau tendințe trecătoare legate de stilul de viață, ci reflectă dorința de a recupera o formă de conexiune socială în care interacțiunea cu ceilalți nu presupune neapărat cheltuirea banilor, consumul de bunuri sau respectarea unui cadru riguros structurat.

Marile orașe sunt pline de oameni, însă a găsi ocazii pentru a lega relații autentice nu este întotdeauna ușor. Muncim, ne grăbim de la o întâlnire la alta, rămânem conectați prin intermediul smartphone-urilor și, adesea, ajungem să ne limităm la aceleași cercuri sociale familiare. Cluburile de mers pe jos își propun să spargă acest tipar, pornind de la o premisă simplă: ieși afară, întâlnește-te cu alții și pornește la plimbare.

Deși aceste comunități pot lua naștere prin intermediul algoritmilor, al invitațiilor pe Instagram sau al grupurilor de WhatsApp, experiența în sine, cel puțin pentru câteva ore, este una pur analogică: oamenii se privesc în ochi, discută și împărtășesc același spațiu fizic. Desigur, nu orice străin pe care îl întâlnești în timpul unei plimbări îți va deveni prieten pe viață. Totuși, în ritmul frenetic al vieții urbane, unde timpul pentru orice, inclusiv pentru a ne cunoaște unii pe alții, devine tot mai redus, există ceva fermecător, poate chiar romantic, în ideea că tot ce trebuie să faci este să fii prezent, să începi să mergi, să cunoști oameni noi și, cine știe, poate chiar să te îndrăgostești.