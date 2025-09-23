„La revedere, Emil!”. Elanul care a făcut senzație în Austria a fost expulzat în Cehia

Elanul a fost anesteziat weekend-ul trecut şi eliberat la frontiera cehă / sursă foto: Facebook / Tierschutzverein St. Pölten

În Austria, chiar şi elanii sunt trimişi înapoi peste graniţă, au titrat marţi tabloidele austriece, referindu-se la "Operaţiunea Emil", în cadrul căreia autorităţile au pus în aplicare un ordin de expulzare a unui animal din această specie care a pătruns pe teritoriul ţării fără autorizaţie, transmite AFP, potrivit Agerpres.

„La revedere, Emil!”, a titrat cotidianul Kurier referitor la plecarea „nu tocmai voluntară" a animalului care a făcut senzaţie în ultimele săptămâni înainte de a fi anesteziat weekend-ul trecut şi eliberat la frontiera cehă, în speranţa că va trece graniţa.

„Scandal în jurul celebrului elan: Emil, drogat şi abandonat", a titrat indignat ziarul Österreich, în timp ce Kronen Zeitung a deplâns sfârşitul unei "poveşti de o vară", odată cu plecarea acestui „superstar".

Autorităţile au explicat că masculul tânăr, în căutarea unui teritoriu, rătăcea prea aproape de o autostradă din landul Austria Superioară, precizând că i-ar fi mai bine în ţările vecine, unde a fost înregistrată o populaţie de elani.

Media locale au profitat, însă, de ocazia de a face paralela cu politica de deportare a ţării. Austria trimite ceceni înapoi în Rusia, colaborează cu talibanii pentru a negocia returnarea afganilor şi, de asemenea, expulzează sirieni, notează AFP.

Asociaţia pentru protecţia animalelor Tierschutz s-a declarat îngrijorată de faptul că a fost exclusă din acest proces şi a criticat, într-un comunicat, „lipsa de transparenţă" a operaţiunii. În loc să „se creeze mai multe coridoare pentru fauna sălbatică de-a lungul autostrăzilor şi liniilor de cale ferată", a deplâns organizaţia, se preferă trimiterea faunei sălbatice peste hotare.