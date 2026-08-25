Letonia interzice cărțile, îmbrăcămintea și alte bunuri importate din Rusia și Belarus de la 1 septembrie

1 minut de citit Publicat la 19:51 25 Aug 2026 Modificat la 19:51 25 Aug 2026

Interdicţia acoperă cărţi, ziare şi alte materiale tipărite, îmbrăcăminte şi alte produse textile / sursa foto: Getty Images

Letonia va impune o interdicţie la importul unei serii de bunuri din Rusia şi Belarus, care va intra în vigoare la 1 septembrie, relatează dpa, citată de Agerpres.

După ce parlamentul a aprobat interdicţia la import în iulie, guvernul a stabilit acum data intrării sale în vigoare şi a finalizat lista grupurilor de produse afectate, a anunţat marţi Ministerul de Externe.

Interdicţia acoperă cărţi, ziare şi alte materiale tipărite, îmbrăcăminte şi alte produse textile, încălţăminte, jucării, jocuri şi echipamente sportive. În viitor, importul acestor articole în statele baltice membre ale UE şi NATO nu va mai fi permis, nici măcar din ţări terţe.

Ministerul de Externe a declarat că măsura vizează protejarea intereselor de securitate ale Letoniei. De asemenea, aceasta are ca scop reducerea veniturilor din exporturi din Rusia şi Belarus şi restricţionarea importului de materiale de propagandă ruseşti.

Letonia, care se învecinează la est cu Rusia şi aliatul acesteia, Belarus, găzduieşte o minoritate etnică rusă semnificativă.

Guvernul de la Riga este unul dintre cei mai apropiaţi parteneri ai Ucrainei în apărarea acesteia împotriva agresiunii continue a Rusiei.

Letonia a impus mai multe restricţii naţionale la importul de mărfuri din Rusia şi Belarus, pe lângă sancţiunile UE de la începutul războiului, acum patru ani şi jumătate.

Valoarea importurilor a scăzut cu 91% din 2022, de la 2,13 miliarde de euro la 193 de milioane de euro anul trecut. Numele companiilor care continuă să facă comerţ cu Rusia şi Belarus sunt listate într-un registru accesibil publicului.