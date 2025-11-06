Loterie bizară în Paris. Câștigătorii vor primi un loc de veci lângă Edith Piaf sau Jim Morrison

1 minut de citit Publicat la 23:45 06 Noi 2025 Modificat la 23:55 06 Noi 2025

Primăria Parisului a anunțat o loterie inedită: în locul unui premiu în bani, participanții pot câștiga dreptul de a fi îngropați într-unul dintre cele mai faimoase cimitire ale capitalei Franței. FOTO: Getty Images

Primăria Parisului a anunțat o loterie inedită: în locul unui premiu în bani, participanții pot câștiga dreptul de a fi îngropați într-unul dintre cele mai faimoase cimitire ale capitalei Franței, scrie CNN. Inițiativa neobișnuită are scopul de a restaura morminte aflate în stare de degradare, oferind în același timp locuitorilor Parisului o șansă rară de a obține un loc de veci într-unul dintre cimitirele foarte căutate, se arată într-un comunicat publicat vineri de primărie.

Autoritățile municipale au explicat că cimitirele aflate în interiorul orașului sunt aproape pline încă de la începutul secolului XX, iar eliberarea mormintelor abandonate este complicată de reglementările locale.

Acum însă, câștigătorii loteriei vor avea ocazia să cumpere și să restaureze unul dintre cele 30 de morminte disponibile în trei cimitire diferite, primăria urmând să închirieze locurile de veci celor care îndeplinesc anumite criterii.

„În ultimele decenii, vizitatorii cimitirelor din întreaga Franță și-au exprimat interesul pentru restaurarea unui monument funerar istoric, în schimbul obținerii unei concesiuni de înhumare”, se arată în comunicatul primăriei.

Totuși, oferirea unei astfel de oportunități a fost până acum dificilă, din cauza legislației care reglementează terenurile pe care se află mormintele, terenuri deținute de stat, și a sistemului de concesiuni, prin care familiile închiriază locurile de veci pentru o perioadă determinată.

Primăria Parisului consideră că a găsit în sfârșit o soluție: 10 locuri vor fi disponibile în celebrul cimitir Père-Lachaise, unde sunt înmormântați Jim Morrison, solistul trupei The Doors, dramaturgul Oscar Wilde și cântăreața Édith Piaf.

Alte 10 locuri vor fi oferite în cimitirul Montparnasse, unde sunt înmormântați scriitorii Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir și Susan Sontag, iar ultimele 10 locuri se vor afla în cimitirul Montmartre, locul de odihnă al pictorului Edgar Degas, al romancierului Émile Zola și al dansatorului Vaslav Nijinsky.

Fiecare mormânt existent va putea fi cumpărat la prețul de 4.000 de euro, iar câștigătorii vor fi responsabili și pentru costurile de restaurare. Ulterior, aceștia vor putea achiziționa o concesiune pentru locul respectiv, al cărei cost pornește de la 976 de euro pentru un contract de 10 ani și poate ajunge până la 17.668 de euro pentru un drept de folosință pe termen nelimitat.

Înscrierile la loterie au fost deschise luni și se vor încheia pe 31 decembrie, a precizat primăria Parisului. Taxa de participare este de 125 de euro.