Lukașenko a făcut baie la copcă de Bobotează, pe stil vechi, la -15 grade. A fost asistat de câinele său

1 minut de citit Publicat la 13:12 19 Ian 2026 Modificat la 13:13 19 Ian 2026

Lukașenko s-a îmbăiat două secunde în apa rece, de Boboteaza pe stil vechi. Sursă foto: X / Pul Pervogo / Canalul oficial Telegram al președintelui belarus

Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a făcut o aparent nevinovată cascadorie publicitară, aranjând să fie filmat în timp ce se îmbăiază în apa rece ca gheața, de Boboteaza pe stil vechi.

Imaginile distribuite pe rețelele sociale poartă sigla "Pul Pervogo", care desemnează canalul Telegram oficial al liderului de la Minsk.

Ele arată cum liderul politic, îmbrăcat într-un soi de cămașă de noapte albă, coboară pe o scară în ceea ce pare un bazin sau un loc de înot special amenajat.

Desigur, din cauza temperaturilor extrem de scăzute - de circa -15 grade Celsius, conform textului care însoțește clipul - la suprafața apei s-a format o gheață groasă.

Pentru baia de Bobotează a lui Lukașenko, în gheață a fost tăiată o porțiune aproximativ rectangulară în jurul scării, astfel încât contactul președintelui cu apa să nu fie îngrădit în niciun fel.

Lukașenko a fost lătrat de câinele său în timpul băii în apa rece ca gheața

Bărbatul în vârstă de 71 de ani își întoarce fața la cameră, apoi se cufundă preț de mai puțin de două secunde în lichidul glacial.

Imersiunea nu e vizibilă complet, dar pe luciul apei se pot constata niște forme de undă, provocate, probabil, de lichidul dezlocuit de corpul președintelui, conform legii lui Arhimede.

Apoi, Lukașenko iese din apă, aranjându-și puținul păr cranian și ajutându-se - probabil pentru aderență - de niște textile albe și groase înfășurate pe marginile scării.

În tot acest timp, aliatul lui Vladimir Putin este vegheat și lătrat insistent de câinele său de rasă spitz.

Câinele nu se atinge de apă, dar se ia după Lukașenko, după ce acesta părăsește zona de îmbăiere.

Lukașenko a căzut pe gheață înainte de Anul Nou

Această secvență vine după o alta, în care președintele de la Minsk a făcut cunoștință cu gheața, însă în mod brutal și involuntar.

Conform unei înregistrări video de la finele anului trecut, omul care conduce Belarus din 1994 a fost împins și a căzut în timpul unui meci de hochei.

Căzătura a urmat coliziunii lui Lukașenko cu un coleg de echipă, care patina cu spatele.

În imaginile de atunci, se vede cum președintele a scăpat crosa, a căzut pe spate și a reușit să se ridice doar cu ajutorul unui alt jucător.