Antena 3 CNN Externe Mapamond Luminile Nordului: Imagini spectaculoase ale Aurolei Boreale suprinse de la bordul Stației Spațiale Internaționale

Luminile Nordului: Imagini spectaculoase ale Aurolei Boreale suprinse de la bordul Stației Spațiale Internaționale

M.L.
<1 minut de citit Publicat la 10:11 23 Noi 2025 Modificat la 10:20 23 Noi 2025
Aurora Boreală
Aurora Boreală văzută de pe Stația Spațială Internațională. Foto: Profimedia Images

Imagini spectaculoase ale aurorei boreale au fost recent postate pe rețelele sociale de astronauta NASA, Zena Cardman, aflată la bordul Stației Spațiale Internaționale.

„Nu avm văzut niciodată de jos aurora boreală de sus, dar de aici, de sus, e un show des întâlnit”, a afirmat Zena Cardman, într-o postare publicată pe X, în care a prezentat și un scurt clip video.

Cardman este actualul comandant al misiunii comune NASA-SpaceX, cu echipaj uman, aflată acum la bordul Stației Spațiale Internaționale.

Aurora Boreală, cunoscută și sub numele de „Luminile Nordului”, este un fenomen natural, caracterizat printr-o strălucire luminoasă intensă pe cerul nopții, care se formează în zonele polare ale planetei, ca urmare a coliziunii moleculelor din atmosferă cu particulele încărcate magnetic din vânturile solare.

×
Etichete: Statia Spatiala Internationala NASA astronaut aurora boreala

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Citește mai multe din Mapamond
» Citește mai multe din Mapamond
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close