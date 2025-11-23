Luminile Nordului: Imagini spectaculoase ale Aurolei Boreale suprinse de la bordul Stației Spațiale Internaționale

<1 minut de citit Publicat la 10:11 23 Noi 2025 Modificat la 10:20 23 Noi 2025

Aurora Boreală văzută de pe Stația Spațială Internațională. Foto: Profimedia Images

Imagini spectaculoase ale aurorei boreale au fost recent postate pe rețelele sociale de astronauta NASA, Zena Cardman, aflată la bordul Stației Spațiale Internaționale.

„Nu avm văzut niciodată de jos aurora boreală de sus, dar de aici, de sus, e un show des întâlnit”, a afirmat Zena Cardman, într-o postare publicată pe X, în care a prezentat și un scurt clip video.

I’ve still never seen aurora from below, but up here, it’s a frequent show. Last week’s was especially good. See if you can spot Houston, Florida, and the northern lights all in one frame, before we head out across the Gulf and some great lightning storms over South America at… pic.twitter.com/THqX83wNXL — Zena Cardman (@zenanaut) November 17, 2025

Cardman este actualul comandant al misiunii comune NASA-SpaceX, cu echipaj uman, aflată acum la bordul Stației Spațiale Internaționale.

Aurora Boreală, cunoscută și sub numele de „Luminile Nordului”, este un fenomen natural, caracterizat printr-o strălucire luminoasă intensă pe cerul nopții, care se formează în zonele polare ale planetei, ca urmare a coliziunii moleculelor din atmosferă cu particulele încărcate magnetic din vânturile solare.