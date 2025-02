Marmota Phil a prezis cât va mai dura iarna. Ce spune legenda

Phil a prezis o iarnă mai lungă mult mai des decât o primăvară timpurie. FOTO: Getty Images

Celebra marmotă cunoscută sub numele de Phil şi-a văzut umbra, duminică, şi a prezis, potrivit legendei, încă şase săptămâni de vreme geroasă, au anunţat îngrijitorii săi în faţa unei mulţimi record la Gobbler's Knob în Pennsylvania, transmite The Associated Press.

Phil a fost scos dintr-o trapă de pe butucul său de copac, duminică, la scurt timp după răsăritul soarelui, înainte ca un membru al Clubului Marmotei din Punxsutawney să citească dintr-un pergament în care se lăuda: „Numai eu ştiu - nu poţi avea încredere în A.I.”

Prognoza meteorologică a marmotei este un ritual anual care datează de mai bine de un secol în vestul Pennsylvaniei, cu rădăcini mult mai vechi în folclorul european, însă a fost nevoie de filmul „Groundhog Day” (Ziua Cârtiţei) al lui Bill Murray din 1993 pentru a transforma evenimentul în ceea ce este astăzi, cu zeci de mii de petrecăreţi la faţa locului şi imitatori răspândiţi în Statele Unite şi nu numai.

Atunci când se consideră că Phil nu şi-a văzut umbra, se spune că se anunţă o primăvară timpurie. Atunci când o vede, vor mai fi încă şase săptămâni de iarnă.

Mulţimea a avut parte de un spectacol de artificii, confetti şi muzică live, de la Ramones la „Pennsylvania Polka”, în timp ce aşteptau răsăritul şi apariţia lui Phil.

Printre demnitarii prezenţi la faţa locului s-au numărat guvernatorul Josh Shapiro, oficiali aleşi la nivel local şi de stat şi o pereche de câştigători ai concursului.

Jon Lovitch, artist de turtă dulce din New York care lucrează pe cont propriu, participă la eveniment de 33 de ani.

„Îmi place frigul, ştii, iar aceasta este probabil cea mai bună şi cea mai mare petrecere de mijloc de iarnă din întreaga lume”, a spus Lovitch în Punxsutawney.

Phil a prezis o iarnă mai lungă mult mai des decât o primăvară timpurie, iar un efort de a-i urmări acurateţea a ajuns la concluzia că a avut dreptate în mai puţin de jumătate din timp. Ce înseamnă încă şase săptămâni de iarnă este subiectiv.

Tom Dunkel, preşedintele Clubului Marmotei din Punxsutawney, spune că există două tipuri de oameni care merg la Gobbler's Knob: credincioşii care caută să îşi valideze convingerile şi scepticii care vor să îşi confirme scepticismul.

Phil i-a comunicat previziunile sale lui Dunkel prin „Groundhog-ese”, cu ajutorul unui baston special pe care Dunkel l-a moştenit ca lider al clubului.

Participarea este gratuită, dar a costat cinci dolari să iei un autobuz şi să eviţi un drum de 1,6 kilometri din mijlocul oraşului până la scena unde a fost făcută predicţia, la aproximativ 123 de kilometri nord-est de Pittsburgh.

Necesitatea unui număr atât de mare de autobuze este motivul pentru care şcolile locale, unde mascota sportivă este Chucks, se închid atunci când Groundhog Day cade într-o zi lucrătoare.

Un nou centru de primire a fost deschis în urmă cu patru ani, iar clubul lucrează la un al doilea spaţiu de locuit elaborat pentru Phil şi familia sa, astfel încât aceştia să poată împărţi timpul între Gobbler's Knob şi casa de mult timp a lui Phil de la biblioteca oraşului.

În acest an, clubul a instalat, de asemenea, ecrane video mari şi difuzoare mai puternice pentru a ajuta participanţii din spatele mulţimii să urmărească desfăşurarea evenimentelor.

„Este o sărbătoare în care nu datorezi nimic nimănui”, a declarat A.J. Dereume, care, printre cei 15 membri ai clubului, este îngrijitorul lui Phil şi care l-a ţinut în braţe duminică, în aplauzele publicului.

Jackie Handley a acceptat în urmă cu un an să viziteze Punxsutawney pentru prima dată pentru a ajuta un prieten să bifeze un punct de pe lista lor de dorinţe. Erau pregătiţi pentru temperaturile sub zero grade.

„Este o dată în viaţă - probabil că nu ne vom mai întoarce. Şi avem tone de haine călduroase”, a declarat Handley, care locuieşte în Falls Church, Virginia.

După ce prognoza a fost făcută, membrii clubului şi Phil au pozat cu oameni din mulţime. Phil are o soţie, Punxsutawney Phyllis, şi doi pui născuţi în această primăvară, Shadow şi Sunny, deşi familia sa nu i s-a alăturat pe scenă pentru marele eveniment. Familia marmotei mănâncă fructe şi legume, primeşte vizite zilnice de la Dereume şi merge la veterinar cel puţin o dată pe an.

Phil este aceeaşi marmotă care a emis previziuni meteorologice în ultimul secol

Conform tradiţiei clubului, Phil este aceeaşi marmotă care a emis previziuni meteorologice în ultimul secol, datorită unui „elixir al vieţii” care o menţine nemuritoare.

„Există un singur Phil şi nu este ceva care poate fi transmis din generaţie în generaţie. La fel ca Moş Crăciun şi Iepuraşul de Paşte, există unul singur”, a spus Dunkel.

Duminică, au avut loc evenimente de Ziua Marmotei în cel puţin 28 de state americane şi provincii canadiene.