Martin a renunțat la o carieră bancară ca să vândă bubble tea. Acum, compania lui are venituri de peste 500 de milioane de dolari pe an

Martin Berry a renunțat la o carieră bancară ca să vândă bubble tea. FOTO: CNBC

Un bărbat a renunțat la un post foarte bine plătit în domeniul bancar, ca să vândă bubble tea. Azi, compania lui Martin Berry trece de 500 de milioane de dolari pe an, scrie CNBC.

Când Martin Berry și-a dat demisia, spre finalul lui 2013, șeful lui a crezut că este "nebun". La acea vreme, Berry avea puțin peste 30 de ani și mare parte din carieră avusese funcții executive și gestiona bilanțuri de ordinul trilioanelor de dolari. În timp însă, a simțit că salariile mari nu îl mai împlinesc.

"Mi-am dat seama, după ce am muncit din greu mult timp, că nu îmi place cu adevărat sistemul corporatist. Nu îmi place lipsa lui de spirit antreprenorial", a declarat Berry pentru CNBC Make It. "Totul era despre evitarea riscurilor, nu despre asumarea lor"

Astăzi, el este fondator și președinte al Gong cha Global, un lanț internațional de francize de bubble tea. Brandul pornește de la un mic magazin de ceai din Taiwan, deschis în 1996 de un bărbat pe nume Zhen-hua Wu.

Înainte ca Berry să se alăture companiei, Gong cha era prezentă în doar patru țări din Asia. Sub conducerea lui, brandul a devenit cunoscut la nivel global, ajungând la peste 2.000 de locații în 30 de țări.

De la munca în ferme și hrănitul vacilor până la vânzarea de brazi de Crăciun

Berry a crescut la țară, în apropiere de Melbourne, Australia. Spune că încă din copilărie și-a dorit să aibă propria afacere. "Nu aveam neapărat mulți bani… Am devenit destul de întreprinzător de mic, încercând să pornesc mici afaceri și tot felul de proiecte", a povestit el.

De la munca în ferme și hrănitul vacilor până la vânzarea de brazi de Crăciun, a găsit mereu diferite moduri de a câștiga bani. "M-am născut cu dorința asta de a face bani", spune Berry. "Eram foarte motivat de bani, de libertatea pe care ți-o pot da."

Pe măsură ce a crescut, a devenit și mai ambițios. La 19 ani, când majoritatea colegilor erau preocupați de școală și viața socială, el a reușit să obțină primul job full-time într-o companie.

"De fapt, m-am strecurat la o prezentare la universitate care era destinată absolvenților… Ascultam companii care explicau de ce ar trebui absolvenții să vină la ei", a spus Berry. După eveniment, s-a dus la reprezentantul de resurse umane al companiei IT Hewlett-Packard (HP) și s-a oferit să lucreze gratis.

Discuția l-a ajutat să obțină un internship de vară, care, în cele din urmă, s-a transformat într-un post permanent, pe care l-a dus în paralel cu studiile. "Am reușit să mă organizez, învățând noaptea și în weekend ca să termin facultatea, iar până la absolvire aveam deja cam trei ani de experiență într-un mediu corporatist", spune Berry.

În jurul vârstei de 30 de ani, Berry lucra în roluri de conducere în birouri din mai multe țări, inclusiv Australia, Londra, Singapore și Coreea de Sud. După aproape două decenii în corporații, știa că e timpul pentru o schimbare.

Ideea i-a venit întâmplător

Într-o zi, la începutul lui 2011, Berry a dat întâmplător peste ideea care avea să-i schimbe drumul. Era într-un mall din Singapore, la frizerie, când a observat o coadă lungă la un magazin din apropiere. Din curiozitate, s-a așezat și el la rând. Era un magazin Gong cha, care devenea tot mai popular în Asia.

Berry a văzut că băuturile se preparau repede, spațiile erau mici, cu puțini angajați, iar ingredientele simple sugerau un profit bun. "Nu știam nimic despre boba sau bubble tea, dar, din punct de vedere financiar… mi-am spus că produsul ăsta trebuie să fie foarte profitabil", a explicat el.

A considerat că e o idee bună de afacere și a început să afle mai multe. În ziua aceea a cumpărat zece dintre cele mai vândute băuturi, le-a gustat, apoi, în următoarele săptămâni, a vizitat mai multe locații ca să vadă câți clienți intră. A decis că vrea să facă și el asta.

După mai multe încercări nereușite de a contacta sediul Gong cha, a zburat în Taiwan și s-a prezentat direct la ușa lor. A avut noroc, pentru că fondatorul era acolo, așa că au încheiat un contract de franciză.

Berry spune că a investit aproximativ 2,5 milioane de dolari din economiile sale ca să ducă brandul pe a cincea piață, Coreea de Sud, apoi a condus extinderea internațională.

În 2024, compania a depășit 500 de milioane de dolari în vânzări totale la nivel de rețea, potrivit unor documente consultate de CNBC Make It.

"Când te chinui să pornești o afacere, crezi că trebuie să inventezi ceva complet nou… dar nu e așa. De fapt, trebuie să găsești ceva cu potențial, pe care fie îl poți face mai bine decât alții, fie îl poți prezenta într-un mod diferit. Totul ține de a fi atent la ce există în jurul tău și de a-ți păstra mintea deschisă", spune Berry.