Megastructura antichității construită pentru eternitate: 1.700 de ani mai târziu, încă este cea mai mare clădire de cărămidă din lume

2 minute de citit Publicat la 09:00 07 Feb 2026 Modificat la 09:00 07 Feb 2026

Templul Jetavanaramaya din Sri Lanka. Sursa foto: Getty Images

Jetavanaramaya este un stupa monumental, o megastructură a antichității situată în Anuradhapura, fosta capitală regală din Sri Lanka și unul dintre cele mai sacre orașe budiste din lume. Monumentul domină un vast parc arheologic cu temple și ruine ale unei civilizații care a adoptat budismul cu peste două milenii în urmă, potrivit CNN.

Finalizată în jurul anului 301 d.Hr., Jetavanaramaya era la vremea sa una dintre cele mai înalte construcții realizate de om, fiind depășită ca înălțime doar de marile piramide din Egipt.

Structura a fost ridicată din aproximativ 93 de milioane de cărămizi arse și avea inițial o înălțime de circa 122 de metri. Astăzi măsoară aproximativ 71 de metri, dar rămâne cea mai mare construcție de cărămidă din lume ca volum.

Construirea templului a presupus un efort tehnic și organizatoric uriaș, implicând producerea, transportul și montarea unui număr imens de cărămizi, precum și coordonarea unei forțe de muncă extinse.

Jetavanaramaya a fost nucleul unui complex monastic vast, Jetavana Vihara, conceput pentru a găzdui sute de călugări și pentru a structura viața religioasă în jurul monumentului, care funcționa ca simbol al ordinii cosmice și al devoțiunii budiste.

Construcția a fost controversată încă din epoca sa, fiind realizată pe terenuri asociate tradiției Theravada, dar legată de influențe Mahayana, ceea ce a generat tensiuni doctrinare în comunitatea budistă din Anuradhapura. Descoperiri arheologice precum panouri de aur decorate cu imagini de Bodhisattva și inscripții din sutre Mahayana indică rolul său ca important centru religios și intelectual, conectat la rețele culturale și comerciale mai largi din Asia.

De-a lungul secolelor, Jetavanaramaya a fost parțial abandonată și acoperită de vegetație, ceea ce a contribuit la pierderea vizibilității sale în afara Sri Lanka.

Restaurările moderne au readus în prim-plan dimensiunea și semnificația monumentului, care astăzi continuă să facă parte dintr-un peisaj spiritual viu, Anuradhapura rămânând un important centru de pelerinaj.

Dimensiuni colosale și semnificație

Când a fost finalizat în jurul anului 301 d.Hr., Jetavanaramaya era una dintre cele mai înalte construcții umane din lume, doar piramidele Egiptului fiind mai înalte.

A fost construit din aproximativ 93,3 milioane de cărămizi arse.

În prezent, stupa măsoară aproximativ 71 metri înălțime (față de ~122 m inițiali), dar rămâne cea mai mare structură de cărămidă construită vreodată ca volum.

Ce este stupa

Un stupa este un monument religios budist cu formă de movilă sau cupolă, construit pentru a adăposti relicve sacre (de obicei fragmente asociate cu Buddha sau cu mari maeștri budiști) și pentru a servi ca loc de venerare și meditație.

În tradiția budistă, stupa nu este un spațiu în care se intră, ci un obiect sacru în jurul căruia credincioșii se deplasează ritualic, într-un gest de devoțiune numit circumambulare. Forma sa simbolică reprezintă universul: baza sugerează pământul, cupola cerul, iar vârful axa cosmică ce leagă lumea materială de cea spirituală.

De-a lungul timpului, stupas au devenit centre spirituale majore, marcând locuri importante din viața lui Buddha sau ale răspândirii budismului.