Megatsunami de 481 de metri în Alaska, al doilea cel mai mare din istorie. S-a produs cu cinci zile înainte de summitul Trump-Putin

sursa foto: Getty

Pe 10 august 2025, cu cinci zile înainte ca Donald Trump și Vladimir Putin să se întâlnească la baza militară Elmendorf-Richardson din Anchorage, o parte de munte s-a prăbușit în fiordul Tracy Arm din sud-estul Alaskăi. 64 de milioane de metri cubi de rocă – echivalentul a 24 de Mari Piramide – au lovit apa și au generat un val de 481 de metri, al doilea cel mai mare megatsunami înregistrat vreodată. Doar faptul că s-a produs la 5:30 dimineața a împiedicat un dezastru: vara, în fiord intră peste 20 de nave de croazieră pe zi, scrie BBC.

Vara trecută, un val gigantic a măturat un fiord izolat din sud-estul Alaskăi, lăsând distrugere în urmă.

Evenimentul a trecut aproape neobservat la momentul respectiv, dar o nouă analiză științifică arată că a fost provocat de o alunecare de teren masivă. Un volum incredibil de 64 de milioane de metri cubi de rocă – echivalentul a 24 de Mari Piramide – s-a prăbușit în apă. Forța unei asemenea cantități de rocă aruncată în fiord în mai puțin de un minut a generat un val gigantic de aproape 500 de metri înălțime.

Doar ora la care s-a produs – în miezul nopții – a făcut ca nicio navă de croazieră turistică să nu fie prinsă în dezastru, spun cercetătorii.

Dr. Bretwood Higman, geolog din Alaska, care a văzut cu ochii lui pagubele la fiordul Tracy Arm, spune că a fost „cât pe ce.”

„Știm că au existat oameni care au fost foarte aproape de a fi în locul nepotrivit”, a declarat el. „Mă îngrozește gândul că nu vom mai avea acest noroc în viitor.”

Ce sunt megatsunami-urile

Aceste valuri uriașe, numite megatsunami-uri, se produc atunci când o alunecare de teren – provocată fie de un cutremur, fie de roci instabile – lovește apa de dedesubt. Sunt de obicei localizate și se disipează rapid.

Celălalt tip de tsunami-uri se formează în oceanul deschis și sunt declanșate direct de cutremure sau, uneori, de alte evenimente puternice, cum ar fi vulcanii submarini. Acestea, cum a fost tsunamiul din Japonia din 2011, pot parcurge mii de kilometri, lovind zone populate și provocând distrugeri pe scară largă.

Cel mai mare megatsunami înregistrat s-a produs în anii 1950 și a depășit 500 de metri. Cel din Alaska este al doilea ca înălțime.

Ce a găsit geologul la fața locului

Dr. Higman a ajuns la fiordul Tracy Arm la câteva săptămâni după tsunami. E o destinație populară pentru navele de croazieră care explorează peisajele naturale ale Alaskăi.

A găsit copaci rupți presărați pe versantul muntelui și aruncați în apă, și suprafețe vaste de rocă dezgolită, cu solul și vegetația smulse.

Alaska e deosebit de vulnerabilă la megatsunami-uri din cauza munților abrupți, a fiordurilor înguste și a cutremurelor frecvente.

Legătura cu schimbările climatice

Un studiu publicat acum în revista Science arată că topirea ghețarilor, determinată de schimbările climatice, face aceste prăbușiri mult mai grave.

Echipa de cercetători a combinat date de teren, seismice și satelitare pentru a reconstitui lanțul de evenimente și a calcula înălțimea valului.

Dr. Stephen Hicks de la University College London explică mecanismul: ghețarul „ajuta anterior să țină stânca în loc”, iar când gheața s-a retras, a expus baza peretelui de stâncă, „permițând materialului să se prăbușească brusc în fiord”.

Hicks și colegii lui studiază tsunamiuri de decenii și sunt îngrijorați. „Tot mai mulți oameni merg în zone îndepărtate – adesea aceste croaziere turistice ajung tocmai ca să vadă frumusețea naturală a zonei și să afle mai multe despre schimbările climatice – dar sunt și locuri periculoase.”

„De zece ori mai frecvente decât acum câteva decenii”

Dr. Higman spune că nu mai e loc de îndoială: riscul de megatsunami-uri crește.

„În punctul ăsta, sunt destul de convins că nu cresc doar puțin, ci cresc foarte mult”, a declarat el. „Poate de ordinul a de zece ori mai frecvent decât acum câteva decenii.”

Cercetătorii cer extinderea sistemelor de monitorizare în zonele din Alaska vulnerabile la megatsunami-uri. Unele companii de croazieră au anunțat deja că nu vor mai trimite nave în fiordul Tracy Arm, din motive de siguranță.