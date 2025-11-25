Meta ar fi ascuns cercetări despre daunele cauzate sănătății mintale de Facebook. „Cine nu intră pe Facebook e mai puţin anxios”

3 minute de citit Publicat la 11:24 25 Noi 2025 Modificat la 11:24 25 Noi 2025

Acuzațiile generale includ lipsa de angajament a platformelor în a împiedica utilizarea acestora de către copiii sub 13 ani. Sursa foto: Hepta (poza cu caracter ilustrativ)

În cadrul procesului intentat de mai multe districte școlare americane împotriva Meta și a altor platforme de socializare au ieşit la iveală documente care atestă faptul că Meta a realizat un studiu care a arătat că „persoanele care au încetat să mai folosească Facebook timp de o săptămână au raportat sentimente ușoare de depresie, anxietate și singurătate.” Însă după ce a găsit dovezi că Facebook are un impact negativ asupra sănătății mintale a utilizatorilor, Meta a oprit cercetările suplimentare și a ignorat concluziile.

Acesta este doar unul dintre aspectele care au ieșit la iveală în urma unei cercetări numite Proiectul Mercury și lansată în 2020 de Meta în colaborare cu compania de sondaje Nielsen. Meta, compania care controlează rețelele sociale Facebook , Instagram și Threads, în loc să investigheze și să publice rezultatele studiului, a preferat să interzică cercetări suplimentare, susținând că rezultatele negative ale Proiectului Mercury au fost contaminate de impactul media, care este adesea „nefavorabilă rețelelor de socializare”.

Pe scurt, aceasta este ceea ce reiese din documentele depuse de firma de avocatură Motley Rice, care, în numele districtelor școlare americane pe care le reprezintă, a dat în judecată Meta, Google, TikTok și Snapchat . Reclamanții susțin că rezultatele cercetărilor efectuate de Meta și Nielsen au fost ascunse în mod intenționat, relatează La Repubblica.

Acuzațiile generale includ lipsa de angajament a platformelor în a împiedica utilizarea acestora de către copiii sub 13 ani. De asemenea, se face referire la incapacitatea de a gestiona conținutul explicit (se folosește și termenul „pornografie infantilă”). Cu toate acestea, reclamanții, în special grupuri de districte școlare, profesori și părinți, susțin că platformele au încercat să plătească organizații pentru drepturile copilului pentru a pleda pentru siguranța produselor lor.

Într-un caz, TikTok a sponsorizat Asociația Națională a Părinților și profesorilor (PTA ) și există dovezi că directorii platformei de socializare s-au lăudat că au câștigat un aliat care își putea spune părerea.

Documentele depuse, în total 235 de pagini , acuză toate rețelele sociale, dar majoritatea criticilor sunt îndreptate către Meta.

Acuzaţiile aduse împotriva Meta

Reclamanții au adoptat o abordare mai agresivă față de Meta, susținând că aceasta a conceput prost funcțiile de securitate, încurajând astfel tinerii să acceseze Facebook. În plus, documentele depuse afirmă că există dovezi ale reacției lente a Facebook la conținutul care promovează sau încurajează traficul sexual . Au fost necesare cel puțin 17 rapoarte pentru ca Meta să se poată sesiza.

Documentele conțin, de asemenea, dovezi conform cărora CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, a declarat că nu era preocupat de siguranța minorilor, deoarece era concentrat pe metavers

Răspunsul companiilor acționate în judecată

În timp ce Google, TikTok și Snapchat nu au emis încă nicio declarație, Meta a contestat acuzațiile , argumentând că măsurile de siguranță implementate pentru adolescenți sunt eficiente și că procesul subminează eforturile depuse de companie, care, în paralel, a depus o moțiune pentru eliminarea din evidență a documentelor și considerațiilor care nu sunt de domeniul public.

Cum s-a schimbat situaţia în ultimii ani

Numeroase studii au fost efectuate asupra impactului rețelelor sociale asupra minții utilizatorilor. De-a lungul anilor, rezultatele s-au inversat treptat. Astfel, începând cu 2019, cercetările au concluzionat că există o relație cauzală între anxietate (sau diverse tipuri de disconfort) și utilizarea rețelelor sociale. Ideea sau convingerea că rețelele sociale pot avea un impact negativ asupra oamenilor nu este nouă și, mai exact, reclamanții, aproximativ 1.800 de persoane, susțin că operatorii platformelor nu reușesc să crească gradul de conștientizare în rândul utilizatorilor și nu iau măsuri de precauție pentru a-i proteja pe cei mai vulnerabili, de obicei minorii.

Ce se va întâmpla acum În așteptarea primei audieri din 26 ianuarie 2026, Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Nord al Californiei a publicat detaliile cazului, considerându-l o chestiune de interes public și punând la dispoziția cetățenilor informații și actualizări.