Mii de oameni s-au îngrămădit într-un sat necunoscut după un apel făcut de o tânără pe rețelele sociale. Ce a urmat a fost neașteptat

Mii de oameni s-au îngrămădit într-un sat necunoscut după un apel făcut de o tânără pe rețelele sociale. FOTO capturi X

O tânără dintr-un sat necunoscut din China a postat un apel pe rețelele sociale pentru cine poate veni să îi ajute tatăl să sacrifice doi porci pentru ospățul tradițional al comunității, înainte de Anul Nou Chinezesc, iar mii de oameni au venit acolo. Au fost atât de multe mașini în zonă, încât drumurile au fost blocate, scrie BBC.Totul s-a transformat într-o petrecere fastuoasă cu muzică, mâncare multă și focuri de tabără, care a durat două zile.

Când Daidai și-a dat seama că tatăl ei era prea în vârstă ca să sacrifice doi porci pentru ospățul tradițional al comunității, înainte de Anul Nou Chinezesc, a apelat la rețelele sociale.

What happened when Daidai turned to social media for help slaughtering a couple of pigs in her village? A piece from me, CLICK ON LINK TO READ. #China https://t.co/rKOypJmkdB — Stephen McDonell (@StephenMcDonell) January 16, 2026

„Mă poate ajuta cineva?”, a întrebat ea pe Douyin, versiunea chinezească a TikTok, la finalul săptămânii trecute. „Tatăl meu e bătrân. Mi-e teamă că nu se poate descurca cu porcii aceștia.”

Daidai, care are puțin peste 20 de ani, a promis că cei care vor veni în satul lor, Qingfu, să ajute vor fi serviți cu un ospăț pe cinste, pe bază de porc.

În zonele rurale din Sichuan și Chongqing, mesele mari, în comunitate, sunt o parte importantă a culturii, cu preparate precum porc gătit de două ori, coaste la abur, supă și băutură de casă. „Vreau să pot sta cu fruntea sus în satul nostru”, a spus ea.

Apelul ei a strâns peste un milion de aprecieri, iar ce a urmat a arătat ca scene dintr-un film. Mii de mașini au venit, iar oamenii adunați au fost mult mai mulți decât era nevoie. Au răspuns atât de mulți încât s-au creat ambuteiaje, iar drumurile din această parte rurală a districtului Chongqing, în sud-vestul Chinei au fost blocate.

Imagini filmate cu drona arată coloane de mașini, cu oamenii la coadă între lanuri de orez, sperând să mai prindă intrarea în Qingfu. Pentru unii, o soluție mai rapidă a fost să meargă pe jos, de la distanțe mari, ca să evite traficul.

„Atmosfera a fost grozavă. Mi-a amintit de copilăria mea, când familia mea încă mai creștea porci. Au trecut ani de când n-am mai simțit așa ceva”, a spus pentru BBC un bărbat care a condus peste 100 de kilometri ca să ajungă acolo.

Când sacrificarea porcului și ospățul uriaș chiar au avut loc, totul a fost urmărit live online de peste 100.000 de oameni, a adunat 20 de milioane de aprecieri, iar autoritățile locale au descris momentul ca pe un „val” de turism apărut din senin.

Cum în sat au ajuns mult mai mulți oameni decât ar fi putut hrăni doi porci, responsabilii din turism au donat alți porci ca să facă față cererii uriașe, iar micile restaurante au început să servească mulțimile în spații improvizate, cu mese afară.

Totuși, fenomenul arată cât de repede se poate transforma o chestiune mică într-un eveniment uriaș, în era rețelelor sociale. „M-am gândit că poate vin vreo 10-12 oameni”, a spus Daidai presei chineze. „Dar au fost prea mulți ca să-i mai numeri.”

Reacția a fost alimentată și de ceea ce pare a fi dorința multor chinezi de a se reconecta cu evenimentele culturale de comunitate, dar și de nevoia de experiențe pozitive, într-o perioadă în care viața poate părea, uneori, foarte apăsătoare.

Sărbătoarea-ospăț, devenită între timp uriașă, a ținut două zile: 1.000 de oameni au mâncat pe 11 ianuarie, iar a doua zi au fost 2.000. Focurile de tabără s-au întins până noaptea târziu, s-a petrecut și s-a dansat.

În cele din urmă, Daidai a postat un mesaj că sărbătoarea s-a încheiat și i-a rugat pe cei care mai voiau să vină să se bucure de regiune, dar să nu mai treacă pe la casa ei. După ce dormise doar patru ore în două zile, a spus că e epuizată. Cu toate acestea, pentru ea și pentru satul ei a fost un moment incredibil.

Deja se spune că regiunea Hechuan, unde se află satul ei, ar putea încerca să transforme totul într-un eveniment periodic.

Un localnic a fost citat de People’s Daily spunând: „Aici vecinii se ajută între ei. Azi te ajut eu să tai porcul la tine, mâine vii tu la mine și faci la fel.”

Cât despre tatăl lui Daidai, ea a spus într-un interviu: „Tata e foarte fericit. Când a văzut câți oameni au venit, a trebuit să împrumute mese și scaune de la alți săteni. N-am mai trăit niciodată așa ceva.”