Miliardarul care a investit în palatul lui Putin a profitat de retragerea unei companii germane din Rusia și a făcut o afacere uriașă

1 minut de citit Publicat la 07:00 14 Ian 2026 Modificat la 07:20 14 Ian 2026

Miliardarul Alexei Mordașov, care a fost deseori descris ca sponsorul lui Putin pentru construirea palatului din Gelendzhik, a preluat afacerea OBI Rusia. FOTO Profimedia Images

Miliardarul Alexei Mordașov, care a fost deseori descris ca sponsorul lui Putin pentru construirea palatului din Gelendzhik, a preluat afacerea OBI Rusia. Tranzacția a fost aprobată de Serviciul Federal Antimonopol (FAS), dar prețul nu a fost făcut public, scrie The Moscow Times.

Alexei Mordașov este proprietarul holdingului Severgroup și acționarul-cheie al retailerului rus Lenta.

Miliardarul, unul dintre cei mai controversați oameni de afaceri ruși, aflat sub sancțiuni occidentale, și-a extins portofoliul din retail prin preluarea afacerii OBI Rusia.

Grupul Lenta a anunțat că a ajuns la un acord pentru achiziția lanțului de hipermarketuri de bricolaj și construcții OBI Rusia, tranzacție aprobată de Serviciul Federal Antimonopol (FAS), fără ca prețul să fie făcut public.

Tranzacția vizează 25 de magazine, cu o suprafață totală de vânzare de 263.000 metri pătrați.

După rebranding, magazinele vor funcționa sub numele DOM Lenta, iar integrarea activelor este programată să se deruleze etapizat și să fie finalizată până în mai 2026.

Lenta susține că achiziția îi va consolida poziția pe piața de retail și îi va permite să intre într-un segment nou pentru companie: DIY (do-it-yourself), cu accent pe extinderea gamei de produse pentru reparații și amenajări și pe dezvoltarea unor „modele hibride”.

Contextul acestei achiziții este însă complicat. OBI, companie germană, s-a retras oficial din Rusia după declanșarea războiului din Ucraina, în 2022, însă magazinele au continuat să opereze sub alte structuri de control. În ultimii ani, activele OBI din Rusia au trecut prin mai multe schimbări de proprietar, iar piața a asociat în repetate rânduri viitorul rebranding cu apropierea de grupul lui Mordașov.

Un moment-cheie a fost în 2025, când Hermes a preluat pachete semnificative în entitățile care operează OBI în Rusia, iar presa de business a legat compania Hermes de Severgroup.

Mordașv se află sub sancțiuni ale UE încă din 2022.

În documente publice legate de sancțiunile UE și în investigații jurnalistice, Mordașov a fost descris ca fiind implicat în finanțarea complexului de la Gelendzhik asociat cu așa-numitul „palat al lui Vladimir Putin”.

Topurile internaționale îl plasează printre cei mai bogați ruși, averea la final de 2024–2025 fiind estimată în jurul a 28–29 miliarde de dolari.