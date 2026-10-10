Misterul Ameliei Earhart: o nouă expediție speră să-i găsească avionul pe un atol din Pacific

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O echipă care caută avionul dispărut al Ameliei Earhart a pornit într-o expediție în Pacific, unde vrea să studieze un obiect misterios despre care cercetătorii spun că ar putea fi aeronava acesteia, scrie Reuters.

Obiectul, cunoscut sub numele de „Taraia Object”, apare în fotografii încă din 1938, la un an după ce Earhart și navigatorul Fred Noonan au dispărut deasupra Oceanului Pacific, în timp ce Earhart încerca să devină prima femeie pilot care face înconjurul lumii. Nici Earhart, nici Noonan și nici avionul lor, un Electra 10E, nu au fost găsiți vreodată.

Cercetătorii au identificat această „anomalie vizuală” într-o lagună de pe Nikumaroro, o insulă mică din Kiribati, aflată cam la jumătatea distanței dintre Australia și Hawaii. Insula se află la aproximativ 640 de kilometri sud-est de Insula Howland, unde Earhart și Noonan intenționau să ajungă.

Acum, o echipă de cercetători de la Universitatea Purdue și de la Archaeological Legacy Institute, cu sediul în Oregon, se îndreaptă spre Nikumaroro pentru a examina obiectul.

Într-un comunicat de presă anterior, echipa a afirmat că există dovezi „foarte solide” că obiectul este avionul dispărut al Ameliei Earhart.

Cercetătorii au anunțat că vor face fotografii și filmări ale lagunei și ale obiectului. Apoi vor scana zona cu magnetometre și sonare, înainte de a scoate obiectul din apă, pentru a încerca să-l identifice.

Întregul proces va fi documentat de Archaeology Channel, prin scurte vloguri difuzate pe platforma sa de streaming, Heritage Broadcasting Service.

Richard Pettigrew, de la Archaeological Legacy Institute, spune că este convins că Earhart și Noonan au aterizat pe Nikumaroro și și-au făcut tabăra acolo.

El crede că cei doi au supraviețuit o vreme pe insulă și invocă obiectele din anii ‘30 și rămășițele osoase umane descoperite acolo, care s-au pierdut însă de-a lungul deceniilor.

„Îi datorăm moștenirii Ameliei la Purdue să urmăm dovezile”, a declarat pentru CBS News Steve Schultz, vicepreședinte senior al Universității Purdue și asistent de teren în cadrul expediției. Earhart a ținut prelegeri la această universitate înainte de a porni în ultimul ei zbor, iar o parte dintre obiectele ei personale sunt expuse și astăzi în arhivele instituției.

Unii experți sunt însă sceptici. Ric Gillespie, directorul executiv al International Group for Historic Aircraft Recovery, declara în 2025 pentru NBC News că nu crede că obiectul are vreo legătură cu expediția Ameliei Earhart.

„Am căutat exact în locul acela și nu e nimic acolo”, a spus el.

De aproape un secol, cercetătorii încearcă să găsească avionul dispărut al Ameliei Earhart, convinși că astfel vor putea afla ce s-a întâmplat cu celebra aviatoare. În 2024, o altă echipă a obținut o imagine sonar care părea să arate un avion pe fundul mării. Ulterior, s-a stabilit că era de fapt o formațiune stâncoasă.

Wendy Rover, de la The Ninety-Nines, o organizație internațională a femeilor pilot pe care Earhart a contribuit la înființarea ei, speră ca misterul dispariției aviatoarei să fie lămurit într-o zi. Rover a povestit pentru CBS News că, atunci când zboară și caută locuri sigure pentru aterizare, și-o imaginează pe Earhart făcând același lucru deasupra Pacificului.

„Amelia Earhart a fost acolo. Trecea prin exact același lucru”, a spus Rover. „Așa că, da... ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat de fapt? Mi-ar plăcea foarte mult să aflu”.