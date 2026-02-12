Momentul dramatic în care un crater uriaș înghite un drum intens circulat din Shanghai a fost surprins de camerele de supraveghere

Un crater uriaș înghite un drum intens circulat din Shanghai, China. Sursa foto: X/ Open Source Intel

Camerele de supraveghere au înregistrat momentul în care o dolină masivă se deschide în Shanghai, China, înghițind o porțiune mare dintr-un drum intens circulat și structurile din apropiere. Imaginile arată cum carosabilul se surpă, creând un crater uriaș.

Shanghai se confruntă cu riscuri persistente de tasare a terenului din cauza solurilor aluvionare moi, a extracției excesive a apei subterane, a straturilor subțiri de nisip și a golurilor formate în urma construcțiilor urbane, potrivit News18.

Acești factori declanșează frecvent prăbușiri, de la mici gropi în carosabil până la doline de mari dimensiuni, precum cea din filmare.

Până în acest moment, nu au fost raportate victime.

A massive sinkhole has opened up, swallowing a key section of roadway in Shanghai, China. pic.twitter.com/cHqpihXZzQ — Open Source Intel (@Osint613) February 12, 2026