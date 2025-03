Momentul în care motorul unui avion ia foc, după ce loveşte o pasăre

Motorul unui avion de marfă a luat foc în timpul zborului, după ce a lovit o pasăre. Avionul a aterizat de urgenţă şi nimeni nu a fost rănit, notează Fox News.

O înregistrare video postată pe platforma X arată cum avionul izbucneşte în flăcări, chiar în aer. Martorii au declarat că au auzit o explozie puternică, adaugă sursa citată.

Saw a plane take off at Newark then saw something fall off the plane moments catching fire. pic.twitter.com/8eJ4AGF4ZC

Din fericire nimeni nu a fost rănit, iar un alt videoclip postat pe X arată cum avion a aterizat, în siguranţă, pe aeroporul Newark din New Jersey.

?? You can see landing of FedEx Flight FDX3609 at Newark on takeoff, returned back. We were told it was caused by birds entering rh engine.

? by @KProcrastinator pic.twitter.com/XR1hhEQ6sy