Momentul în care un elefant răstoarnă o barcă plină cu turiști, îi atacă și încearcă să îi calce în picioare

Femela de câteva tone a schimbat brusc direcția și a pornit în forță spre ambarcațiuni. Foto: Facebook

O scenă dramatică a avut loc în delta din Botswana, unde o femelă elefant, deranjată de un grup de turiști care s-a apropiat prea mult de puii ei, a lovit două bărci și a atacat și a trântit în apă o femeie, aproape înecând-o.

Grupul, format din turiști americani și britanici, se afla într-un tur cu canoe tradiționale numite mokoro. În timp ce ghizii încercau să se îndepărteze de elefanți, bărcile au ajuns periculos de aproape de puii turmei. Atunci, femela de câteva tone a schimbat brusc direcția și a pornit în forță spre ambarcațiuni, potrivit relatărilor New York Post.

Filmările realizate de alți participanți arată momentul în care elefantul lovește cu trompa două canoe, aruncând turiștii în apă. În confuzia creată, una dintre femei, încercând să traverseze canalul, a fost călcată și ținută pentru câteva clipe sub apă de animal. Din fericire, aceasta a scăpat nevătămată, dar experiența a fost extrem de periculoasă.

„A avut noroc incredibil. Dacă elefantul ar fi ținut-o sub apă câteva secunde în plus sau ar fi folosit colții, finalul putea fi tragic”, a declarat un fost ranger sud-african, după ce a analizat imaginile.

După incident, elefantul s-a întors liniștit la puii săi, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. În schimb, turiștii au rămas șocați, iar multe dintre echipamentele lor electronice – telefoane și camere foto – au fost distruse de apă.

Elefanții și amenințarea reală

Deși un elefant adult poate cântări până la șapte tone și măsura peste 3,5 metri înălțime, adevărata amenințare pentru aceste animale rămâne omul. Vânatul ilegal pentru fildeș a decimat populațiile de elefanți în Africa și Asia, în ciuda convențiilor internaționale.

Botswana găzduiește aproximativ o treime din întreaga populație de elefanți africani. Țara a ridicat în 2019 interdicția asupra vânătorii de elefanți, motivând că succesul programelor de conservare a dus la o creștere excesivă a numărului de animale. Președintele Mokgweetsi Masisi a susținut atunci că relaxarea regulilor era necesară pentru a menține un echilibru între protejarea speciilor și interesele comunităților locale.