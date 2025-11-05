Momentul șocant în care un bărbat din mulțime o pipăie și o sărută pe președinta Mexicului. Cum a reacționat Claudia Sheinbaum

Un bărbat din mulțime o pipăie și o sărută de președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum. Sursa foto: X/ Open Source Intel

Marți, în centrul orașului Mexico City, președinta mexicană Claudia Sheinbaum a fost implicată într-un incident deranjant în timpul unei apariții publice. Evenimentul a avut loc în mijlocul mulțimii, în timp ce aceasta discuta cu cetățenii. Potrivit AP, un bărbat, aparent în stare de ebrietate, s-a apropiat din spate, a luat-o în brațe pe președintă și s-a apropiat să o sărute pe gât.

Un videoclip care a ajuns viral pe rețelele sociale surprinde momentul în care bărbatul se apleacă spre Sheinbaum și îi atinge corpul cu mâinile.

Președinta a reacționat calm, împingând ușor mâinile agresorului și spunând „Don’t worry” (n.r. „Nu vă faceți griji”). Echipa de securitate nu este vizibilă în filmarea publicată.

Biroul prezidențial nu a emis încă un comentariu oficial privind incidentul. Acesta survine într-o perioadă tensionată pentru președintă, care gestionează și probleme majore de securitate în statul Michoacán, inclusiv violențe politice și asasinate de edili locali.

Incidentul ridică întrebări privind protecția oficialilor de rang înalt în spații publice și evidențiază vulnerabilitatea chiar și a figurilor publice de top în fața hărțuirii. Chiar dacă situația nu a escaladat, elementul de atingere neconsimțită și tentativă de sărut generează reacții publice și discuții politice intense.