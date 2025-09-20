Motivul pentru care "cea mai controversată regină din istorie" a fost atât de urâtă. Bugetul ei pentru garderobă era de 1 milion $

Maria Antoaneta, ultima Regină a Franţei, s-a născut sub numele Maria Antonia Josepha Joanna pe 2 noiembrie 1755 în Viena, Austria. Sursa foto: Getty Images

Cândva cea mai detestată femeie din Europa, Maria Antoaneta a fost defăimată drept o libertină fără minte, o conspiratoare și o risipitoare iresponsabilă – iar apoi executată public. Acum, o expoziție majoră pune sub semnul întrebării unele dintre miturile care o înconjoară pe Regina Exceselor, aşa cum a rămas în istoria omenirii, au relatat jurnaliştii de la BBC. Potrivit declaraţiilor făcute de curatoarea expoziției "Marie Antoinette Style", bugetul Mariei Antoaneta pentru garderobă ar echivala astăzi cu aproape un milion de dolari.

Maria Antoaneta, ultima regină a Franței înainte de Revoluția Franceză

Maria Antoaneta, ultima regină a Franţei, a fost considerată, atât o personificare a răului monarhiei, cât şi apogeul modei şi frumuseţii.

"Toate privirile vor fi ațintite asupra ta", o avertiza Maria Tereza, împărăteasa Austriei, în aprilie 1770, când fiica ei, arhiduceasa Maria Antonia, în vârstă de 14 ani, se pregătea să se căsătorească cu viitorul Rege Ludovic al XVI-lea al Franței la Palatul Versailles. Totuși, atenția publicului asupra Mariei Antoaneta, așa cum a devenit cunoscută arhiduceasa, a fost mult mai crudă decât se aștepta.

Conform BBC, ea a fost stigmatizată ca libertină, conspiratoare și risipitoare iresponsabilă, al cărei stil de viață exorbitant ruina țara – acuzații care aveau să precipite Revoluția Franceză și să ducă la un spectacol rar și șocant: execuția publică a unei regine.

Fascinația oamenilor pentru Maria Antoaneta nu a dispărut niciodată, dar tot mai des povestea ei este pusă sub semnul întrebării. Merita oare să fie detestată sau a fost o martiră prinsă între interese contradictorii și distrusă de minciuni? Pentru dr. Sarah Grant, curatoarea expoziției "Marie Antoinette Style", deschisă la prestigiosul Victoria and Albert Museum (V&A) din Londra, pe 20 septembrie, ea este "cea mai la modă, cea mai analizată și cea mai controversată regină din istorie". Marcând 270 de ani de la nașterea acestei figuri inovatoare, dar defăimate, expoziția celebrează simțul ei estetic și examinează unele dintre miturile asociate cu ea.

Un astfel de mit este apocriful "să mănânce cozonac", o replică arogantă la criza devastatoare de pâine. Attribuită "unei mari prințese" în Confesiunile lui Rousseau, scrise în 1765, când Maria Antoaneta avea doar 10 ani și se afla încă în Austria, expresia nu avea cum să-i aparțină.

Alte "știri false" au apărut sub forma "afacerii colierului cu diamante" (1785–1786), când un colier cu peste 600 de diamante a fost comandat în mod fals în numele reginei, consolidându-i reputația de exces, în ciuda faptului că a fost achitată în proces. O replică a acestuia, alături de Colierul Sutherland – despre care se spune că ar conține pietre din original – sunt expuse în cadrul expoziției.

Maria Antoaneta a adoptat mai mulţi copii şi îşi dona hainele către membrii personalului

Stilul extravagant, dar rafinat, al Reginei Maria Antoaneta a influențat gusturile europene din secolul XVIII, iar imaginea ei a fost reinventată și idealizată de-a lungul secolelor.

Folclorul care o înconjoară pe această celebritate timpurie a epocii moderne trece cu vederea filantropia ei. Ea își reînnoia garderoba în fiecare an, împărțind-o între membrii personalului.

În plus, a adoptat mai mulți copii, printre care Jean Amilcar, originar din Senegal, pe care l-a eliberat din sclavie. De asemenea, "a refuzat ofertele de cadouri scumpe din partea soțului său" și "a donat cu generozitate către organizații caritabile", a declarat pentru BBC autoarea Melanie Burrows (născută Clegg), care a scris pe larg despre acea perioadă.

Departe de a fi "proasta fără minte în care este adesea transformată", argumentează scriitoarea Melanie Burrows, ea era "bine intenționată, generoasă și cu suflet bun".

Maria Antoaneta, pasionată de modă, jocuri de noroc şi petreceri luxoase

Viața luxoasă a tinerei regine a fost, fără îndoială, "sarea pe rană" pentru săracii înfometați – ea își găsea distracția în petreceri extravagante, jocuri de noroc și modă.

Alte obiecte expuse la Victoria and Albert Museum vorbesc despre moștenirea ei ca formatoare de gusturi: de exemplu, mobilier opulent din perioada Renașterii Franceze (1800 - 1890), care imita elemente din stilul ei sau pantofii roz cu volane din filmul "Marie Antoinette" (2006) al Sofiei Coppola, premiat cu Oscar, creați de Manolo Blahnik, care mărturisește în prefața catalogului că rămâne "fermecat de tot ce ține de ea".

Viața luxoasă a MAriei Antoaneta a fost, fără îndoială, o insultă pentru poporul înfometat. Legată de un soț slab de minte și destul de plictisitor, mai interesat de vânătoare decât de ea și care timp de șapte ani nu a putut consuma medical căsătoria, Maria Antoaneta își găsea alinarea în petreceri extravagante, jocuri de noroc și modă. Rochiile ei decorate fantezist, cu crinoline uriașe și coafuri impunătoare, ornamentale, au fost copiate pe scară largă la acea vreme și au inspirat, ulterior, vedete pop precum Madonna și Rihanna, dar și creatori de modă precum Vivienne Westwood, Dior și Moschino.

Maria Antoaneta a fost poreclită "Madame Deficit" / "Doamna Datorie"

Porecla de "Madame Deficit", însă, era nejustificată. Deși, cheltuia mai puțin decât frații Regelui Ludovic al XVI-lea al Franței și făcea parte doar dintr-o lungă serie de monarhi francezi risipitori, regina străină a devenit un țap ispășitor convenabil pentru modul în care guvernul francez gestiona finanțele.

"Cheltuielile pentru războaie sunt cele care au dus, de fapt, Franța la faliment, cu siguranță nu banii pe care îi cheltuia Maria Antoaneta. Bugetul ei pentru garderobă ar echivala astăzi cu aproximativ 1 milion de dolari, dar Franța a cheltuit 11,25 miliarde de dolari doar pentru Războiul de Independență al Americii", a declarat dr. Sarah Grant pentru BBC.

Maria Antoaneta a fost condamnată la moartea cu ghilotina, asemenea soţului ei

În ianuarie 1793, noua republică radicală l-a acuzat pe Regele Ludovic al XVI-lea de trădare și l-a condamnat la moarte. Pe 21 ianuarie, acesta a fost dus la ghilotină și executat. În octombrie același an, Maria Antoaneta a fost inculpată pentru trădare și furt, dar și pentru o acuzație falsă conform căreia și-ar fi abuzat sexual fiul.

După un process care a durat două zile, juriul format doar din bărbaţi au găsit-o pe Maria Antoaneta vinovată pentru toate capetele de acuzare. Regina a fost condamnată la moartea cu ghilotina, precum soţul său la data de 16 octombrie 1793.Cu o noapte înainte de execuţie, Maria Antoaneta a scris o ultimă scrisoare cumnatei sale, Elisabeta – "Sunt calmă, aşa cum sunt oamenii ai căror conştiinţă este curată".

Ulterior, cu puţine momente înainte de execuţie, preotul care era prezent i-a spus să aibă curaj, iar Maria Antoaneta i-a răspuns: "Curaj? Momentul în care toate grijile mele se vor încheia nu este momentul în care curajul îmi va lipsi".

Evenimentul morții ei a avut loc pe 16 octombrie 1793, în Piața Revoluției – astăzi, Place de la Concorde –, cu doar două săptămâni și jumătate înainte să împlinească vârsta de 38 de ani.