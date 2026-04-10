Motivul pentru care NASA a trimis „cipuri organice” în misiunea Artemis 2. „Nu am mai făcut așa ceva până acum”

Echipajul misiunii Artemis 2. Foto: Profimedia Images

În momentul în care astronauții misiunii Artemis 2 își fixau centurile în locurile lor din capsula Orion înaintea lansării spre Lună, ceva din corpurile lor era deja la bord: într-un mic recipient triunghiular depozitat cu grijă în naveta spațială, se aflau patru „avataruri”, cât niște USB-uri, numite și „cipuri organice”, care conțineau țesut provenit din măduva osoasă de la cei patru astronauți, informează CNN.

Cercetătorii NASA consideră că aceste „avataruri” se vor dovedi extrem de utile în privința studiilor legate de efectele pe care călătoriile spațiale le au asupra organismului uman și asupra sănătății astronauților.

Aceste „avataruri” permit practic oamenilor de știință să să observe ce se întâmplă cu organele astronauților în spațiul extraterestru, într-un mod mult mai fidel decât testele medicale standard care au loc după aterizare, a explicat Lisa Carnell, directoarea Diviziei de Științe Fizice și Biologice din cadrul NASA

„Nu am mai făcut așa ceva până acum”, a spus Lisa Carnell.

De această dată, cercetătorii au decis să se concentreze asupra măduvei osoase a astronauților de la bordul misiunii NASA Artemis. Astfel, după revenirea acestora pe Pământ, cercetătorii NASA se așteaptă să colecteze date despre răspunsurile imune ale celor patru membri ai echipajului în zborul lor prin spațiu și prin zone cu doze ridicate de radiații.

Rezultatele cercetătorilor vor conduce la dezvoltarea de tratamente individualizate care să-i ajute pe viitorii astronauți în viitoarele misiuni spațiale de durată mai lungă.

„(Astronauții misiunii Artemis 2) Christina, Victor, Reid și Jeremy ar putea avea reacții diferite la radiațiile din spațiul cosmic. Cineva ar putea avea o rezistență mai mare și putem învăța ceva nou”, a spus Carnell.

Cercetătoarea NASA a explicat că în viitor vor putea fi astfel dezvoltate kituri medicale de urgență personalizate pentru fiecare astronaut în parte, în cazul viitoarelor misiuni cu echipaj uman preconizate pentru Lună și Marte. În acest fel, echipajele vor fi mult mai bine pregătite din punct de vedere medical în cazul unor probleme de sănătate care s-ar putea ivi în astfel de zboruri de lungă durată.

Cercetătorii au colectat de la astronauții inclusiv mostre de salivă, pentru biomarkeri ai sistemului imunitar.

Mostrele de salivă pot fi, de asemenea, folosite, pentru a testa nivelul de raidație sau pentru a vedea dacă anumiți viruși - care sunt inactivi pe Pământ - se pot „reactiva” în spațiu - cum s-a întâmplat deja în cazul unor astronauți aflați pe Stația Spațială Internațională.