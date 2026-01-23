Motivul pentru care o școală de top din Austria a interzis hârtia igienică: “Veniți cu ea de acasă”

Autoritățile au emis un avertisment în noiembrie cu privire la așa-numita „Provocare a toaletelor”. FOTO: Getty Images

La Academia de Afaceri din Bludenz, Austria, toaletele au rămas fără hârtie igienică de săptămâna trecută, în urma unei decizii controversate a conducerii școlii. Administrația a luat această măsură ca răspuns la actele de vandalism, provocate de o tendință pe rețelele sociale, care ar fi provocat deja “pagube considerabile”, potrivit Radiodifuzorului public din Austria.

Capace de toaletă rupte, toalete înfundate cu hârtie igienică, chiuvete distruse și suporturi pentru prosoape sparte - aceasta este o problemă recurentă în toaletele de la HAK (Academia Comercială Superioară) din Bludenz de săptămâni întregi.

Acum, directoarea instituției a luat măsuri: ea a explicat că hârtia igienică a fost îndepărtată și a cerut cursanților să vină cu ea de acasă.

HAK (Academia Comercială Superioară) se confruntă cu această problemă din decembrie. Toaletele vandalizate de acolo nu sunt un incident izolat; acest lucru se întâmplă de ceva vreme în mai multe școli din Vorarlberg, spune directoarea școlii.

Ea speră acum să țină situația sub control cu ajutorul elevilor și consideră că incidentele sunt legate de o tendință promovată pe TikTok.

Pagubele sunt enorme. Autoritatea educațională a emis deja un avertisment în noiembrie cu privire la așa-numita „Provocare a toaletelor”. Această provocare încurajează elevii prin intermediul TikTok să deterioreze sau să murdărească toaletele școlilor și apoi să filmeze sau să posteze imaginile.