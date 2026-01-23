NASA trimite din nou oameni pe Lună, într-o navă considerată de mulți nesigură: „E o nebunie, riscul nu e mic”

Patru astronauți ar urma să plece într-o misiune istorică în jurul Lunii începând cu 6 februarie, la bordul capsulei Orion. Foto: Getty Images

NASA se pregătește să trimită din nou oameni spre Lună, însă misiunea Artemis II pornește cu un semn de întrebare important: capsula Orion are un defect cunoscut la scutul termic, piesa esențială care trebuie să protejeze astronauții la reintrarea în atmosfera Pământului.

Patru astronauți ar urma să plece într-o misiune istorică în jurul Lunii începând cu 6 februarie, la bordul capsulei Orion. Nava are însă o problemă cunoscută la scutul termic, o defecțiune care îi face pe unii specialiști să ceară amânarea zborului cu echipaj uman.

Problema a apărut după misiunea de test Artemis I din 2022, când capsula s-a întors cu bucăți lipsă din scutul termic. De atunci, NASA a analizat cauza și a decis să nu schimbe componenta, ci să modifice traiectoria de revenire a navei, pentru a reduce stresul asupra materialului.

Chiar și așa, nu toți experții sunt convinși că riscul a fost eliminat, scrie CNN.

„Acesta nu este scutul termic pe care NASA și-ar dori să îl ofere astronauților”, a declarat Danny Olivas, fost astronaut NASA și membru al echipei care a investigat incidentul. Totuși, el spune că agenția „înțelege problema și știe cât de important este scutul termic pentru siguranța echipajului”.

Comandantul misiunii Artemis II, astronautul Reid Wiseman, susține că noul plan de reintrare este sigur: „Dacă respectăm traiectoria stabilită de NASA, acest scut termic va fi sigur pentru zbor”.

Alți specialiști sunt mult mai critici. Charlie Camarda, fost astronaut și expert în scuturi termice, avertizează că soluția aleasă nu rezolvă complet problema.

„Ceea ce vor să facă este o nebunie. Este ca și cum ai sta pe marginea unei prăpastii într-o zi cu ceață”, afirmă ea.

NASA recunoaște că există un grad de incertitudine, dar afirmă că a testat soluția prin simulări și analize tehnice. Oficialii agenției spun că siguranța echipajului rămâne prioritatea principală și că datele obținute până acum justifică lansarea misiunii.

Chiar și unii dintre experții care cred că zborul este posibil admit că scutul termic ar putea suferi din nou fisuri la întoarcerea pe Pământ.

„Vor exista lucruri pe care nu le putem ști până nu se întâmplă”, a spus un specialist implicat în evaluarea riscurilor. „Nu este un risc mic, este un risc moderat”.

Misiunea Artemis II este programată să ducă patru astronauți într-un zbor în jurul Lunii, fiind primul zbor cu echipaj uman din programul Artemis. Decizia finală de lansare urmează să fie luată după ultimele evaluări tehnice din următoarele zile.