Niște hoți cu măşti de Halloween pe față au intrat într-un oficiu poștal și au furat 100.000 de euro, la Roma

<1 minut de citit Publicat la 15:56 12 Oct 2026 Modificat la 15:56 12 Oct 2026

Hoţii au reuşit să fugă cu 100.00 de euro. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Doi hoţi au jefuit luni, 12 octombrie, oficiul poștal din cartierul Garbatella de la Roma, Italia şi au reuşit să plece cu 100.000 de euro.

Alarma a fost dată luni dimineață, la ora 09:00. Cei doi infractori mascați, ambii înarmați cu pistoale, pătrunseseră în incinta oficiului poştal în cursul nopții printr-o gaură făcută în peretele din spate și așteptaseră sosirea managerului și a angajaților, relatează Romatoday.

După ce i-au amenințat, jefuitorii i-au obligat să deschidă casele de bani și să predea aproximativ 100.000 de euro în numerar, apoi au reuşit să fugă.

La faţa locului au sosit mai multe echipaje de carabinieri și criminalişti care au început să efectueze cercetări criminalistice. Anchetatorii încearcă să îi identifice pe bandiţi şi să îi localizeze.