Noelia, tânăra din Spania care a cerut să fie eutanasiată, a murit. Ce s-a întâmplat în ultimele momente și disperarea mamei

Noelia Castillo Ramos, de 25 de ani, din Barcelona, a murit prin eutanasie joi FOTO: Antena 3

Noelia Castillo Ramos, de 25 de ani, din Barcelona, a murit prin eutanasie joi, 26 martie, la ora locală 18:00. Ea rămăsese paraplegică în urma unei tentative de suicid, incident care ascunde, însă, o poveste și mai tulburătoare. Înainte de a muri, ea a povestit cum și-ar fi dorit să își petreacă ultimele clipe.

Noelia Castillo Ramos, din Barcelona, a murit prin eutanasie după ce o tentativă anterioară de suicid a lăsat-o paralizată, relatează rtve.es.

Tânăra de 25 de ani, care a rămas traumatizată în urma unui viol în grup îngrozitor, petrecut în timp ce locuia într-un centru supravegheat de stat pentru tineri vulnerabili, a devenit prima persoană din Spania care a îndeplinit condițiile pentru moarte asistată pe baza sănătății mintale.

Grupul conservator de advocacy Abogados Cristianos (Avocați Creștini) a susținut decizia Noeliei privind moartea asistată, în ciuda faptului că părinții ei au încercat să blocheze acest demers.

Într-un interviu pe care ea l-a acordat emisiunii „Y Ahora Sonsoles” difuzate de postul tv spaniol Antena 3, Noelia a dezvăluit că „le-am spus cum vreau să fie”.

„Vreau să mor arătând frumos. Mereu am crezut că vreau să mor arătând bine. Voi purta cea mai frumoasă rochie a mea și mă voi machia; va fi ceva simplu”, a spus ea.

Deși a cerut să vorbească cu familia pentru a-și lua rămas-bun, Noelia a spus că își dorește să fie singură în momentul în care i se va administra injecția.

Organizația Avocați Creștini a confirmat moartea ei într-un comunicat emis joi seară: „Noelia a fost deja eutanasiată.

„Noi, cei de la Avocați Creștini, regretăm profund moartea ei și denunțăm faptul că acest caz evidențiază deficiențele grave ale legii eutanasiei, care nu protejează persoanele cele mai vulnerabile.

Facem apel la politicieni să folosească povestea ei pentru a genera schimbări urgente și pentru a preveni ca ceva de acest fel să se mai întâmple.

Mulțumim tuturor celor care au empatizat cu familia în aceste momente foarte dificile.

Puteți înțelege că părinții sunt distruși după ani de încercări de a o sprijini în procesul de recuperare”.

Înainte de moartea sa, Noelia a recunoscut că „nimeni din familia mea nu este în favoarea eutanasiei”.

„Dar cred că, după toată durerea pe care am suferit-o de-a lungul anilor... vreau doar să plec în pace acum și să nu mai sufăr, atât”, a declarat ea pentru Antena 3.

„Iar fericirea unui tată, a unei mame sau a unei surori nu trebuie să fie pusă înaintea fericirii sau tristeții unei fiice în propria ei viață”.

Ultimul gest al mamei disperate

Într-o ultimă încercare de a o face să se răzgândească, mama ei, Yolanda Ramos, a apărut în direct la emisiunea „Y ahora Sonsoles ”, unde a spus că, deși respectă decizia fiicei sale, nu a renunțat la speranța că se va răzgândi. „M-am rugat și m-am gândit, sperând că în ultimul moment va spune «Îmi pare rău», că va avea chef să lupte, dar nu vrea să trăiască”, a mărturisit ea, vizibil afectată.

Ramos a povestit impactul emoțional profund pe care l-a avut vederea fiicei sale la televizor. „În timp ce filmam, m-am simțit calmă, dar când am văzut după aceea, am cedat. Am văzut-o pe fiica mea și m-am gândit: «Ce suferință are, de ce suferă atât de mult?»”.

Mama a insistat că Noelia suferă atât de dureri fizice, cât și emoționale. Ea a explicat că Noelia are tulburare de personalitate borderline (BPD) și are nevoie de „multă afecțiune și iubire”, lucru pe care spune că nu l-a primit întotdeauna. „Cineva cu BPD nu are nevoie de țipete, are nevoie de sprijin constant”, a subliniat ea, subliniind că a menținut contactul zilnic cu fiica sa pe durata șederii în spital prin apeluri video care au durat câteva ore.

Ramos a dezvăluit că în ultimele ore mai multe persoane anonime i-au oferit asistență financiară pentru a încerca să o convingă pe tânără să amâne decizia. Într-un ultim efort de a-i schimba fiicei sale părerea, mama acesteia i-a citit cu voce tare mesaje de susținere prin care se oferea să acopere tratamentele medicale, terapia psihologică și chiar cheltuielile de cazare. „Poate că, cu un ajutor semnificativ, ar putea începe să-și reconstruiască viața puțin câte puțin”, se preciza într-unul dintre e-mailuri.

„Acestea sunt ultimele mele cuvinte. Nu mai pot face nimic. Dacă te hotărăști să mergi mai departe, voi fi acolo pentru tine, dar dacă te răzgândești, voi fi acolo și pentru momentele bune”, a încheiat ea.

În 2021, Spania a devenit a patra țară din Uniunea Europeană care a legalizat eutanasia și suicidul asistat pentru anumite persoane, dacă acestea îndeplinesc anumite criterii.