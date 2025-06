„Nu ai sutien, nu intri la examen”. Situație revoltătoare la o universitate: studentele au fost pipăite înainte de a intra în sală

O universitate din Nigeria a stârnit furie după ce un video în care studentele erau pipăite înainte de a intrat în examen a devenit viral pe rețelele sociale. Motivul: cele care nu purtau sutien nu aveau voie să intre în sala de examinare. Un lider al studenților a susținut că tot ce a făcut Universitatea a fost să se asigure că e respectat codul vestimentar, în timp ce criticii au spus că a fost vorba de un control arhaic și sexist, care ar putea fi catalogat drept agresiune sexuală, relatează BBC.

În clipul viral pe rețelele sociale, se poate vedea cum membre ale personalului de la Universitatea Olabisi Onabanjo, situată în statul Ogun din sud-vestul Nigeriei, ating pieptul studentelor care stau la coadă pentru a intra într-o sală de examen.

Olabisi Onabanjo University OOU allegedly enforces the new “No bra, No entry” policy as exams start yesterday??‍♂️ pic.twitter.com/84LEPveGvZ