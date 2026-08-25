Nu avea copii și a lăsat în urmă 44 de miliarde $. Ce se va întâmpla acum cu averea mogulului care deținea 20% din Lufthansa

Klaus-Michael Kühne, unul dintre cei mai bogați oameni din Germania, a murit a vârsta de 89 de ani. Foto: Profimedia Images

Klaus-Michael Kühne, unul dintre cei mai bogați oameni din Germania și unul dintre cei mai influenți investitori din transportul european, a murit la 89 de ani fără să aibă copii. În spatele său rămâne însă un imperiu estimat la aproximativ 44 de miliarde de dolari, cu participații uriașe la Kühne+Nagel, Lufthansa, Hapag-Lloyd, Brenntag și Flix, dar și hoteluri de lux, proprietăți imobiliare și o parte din clubul de fotbal Hamburger SV. Miliardarul își pregătise însă de ani buni succesiunea, iar centrul întregului mecanism va fi fundația care îi poartă numele, scrie Corriere dela Sera.

Moartea lui Kühne a fost anunțată luni de grupul Kühne+Nagel. Omul de afaceri a murit la Schindellegi, în Elveția, unde locuia de mai multe decenii. Averea sa fusese estimată de Bloomberg la 49 de miliarde de dolari, în timp ce Forbes o evalua la aproximativ 44 de miliarde.

Nu avea copii, dar stabilise deja ce se va întâmpla cu imperiul său

Kühne era căsătorit cu Christine Kühne, dar cei doi nu aveau copii. Potrivit Frankfurter Allgemeine Zeitung, miliardarul nu lăsase lucrurile la voia întâmplării: își organizase din timp succesiunea și hotărâse ca holdingul său privat, Kühne Holding AG, să treacă în proprietatea Kühne Foundation după moartea sa.

Prin acest holding controla unele dintre cele mai valoroase participații din transportul european: 55,4% din Kühne+Nagel, 30% din compania de transport maritim Hapag-Lloyd și 20% din Lufthansa. Mai avea peste o cincime din Brenntag, pachetul majoritar al grupului farmaceutic Aenova, o participație minoritară la Flix, compania din spatele FlixBus, precum și hoteluri de lux în Hamburg și Mallorca și mai multe proprietăți imobiliare.

Numai participația majoritară la Kühne+Nagel valorează în prezent aproximativ 14,5 miliarde de franci elvețieni, iar acțiunile deținute la Lufthansa și Hapag-Lloyd valorează împreună aproape nouă miliarde de euro, potrivit FAZ.

Corriere della Sera estimează la aproximativ două miliarde de euro numai valoarea pachetului de aproape 20% din Lufthansa și notează că Kühne era cel mai mare acționar al companiei aeriene germane.

Fundația sa ar putea deveni una dintre cele mai bogate din Europa

Kühne a decis și cine va prelua un rol-cheie după moartea sa. Avocatul și omul său de încredere de mulți ani, Thomas Staehelin, urmează să-i succeadă la conducerea fundației de familie și este și executorul testamentar. În această poziție, el va avea un rol central în administrarea portofoliului uriaș lăsat în urmă de miliardar.

Kühne vorbea chiar el, în urmă cu doi ani, despre dimensiunea averii care urma să ajungă sub controlul fundației.

Activele pe care aceasta urma să le administreze după moartea lui erau, spunea el, „aproape înspăimântător de mari”.

„Va fi una dintre cele mai mari fundații din Europa”, afirma Kühne, adăugând că avea încredere că patrimoniul va rămâne „pe mâini bune”.

Până acum, Kühne Foundation distribuia anual aproximativ 35-40 de milioane de euro pentru proiecte caritabile. După preluarea holdingului privat al miliardarului, suma ar putea crește spectaculos și ar putea depăși chiar un miliard de euro pe an, în funcție de dividendele încasate de la companiile din portofoliu.

Banii ar urma să meargă în continuare în domeniile pe care Kühne le susținea deja: educație universitară în logistică, cercetare medicală, cultură și cercetare climatică.

Și-a pregătit inclusiv viitorul companiei după moartea sa

Kühne nu a lăsat instrucțiuni doar în privința averii. Potrivit FAZ, în testamentul său apare și dorința ca Kühne+Nagel să rămână, pe cât posibil, independentă și listată la bursă.

Un alt om important în noua structură va fi Jörg Wolle, președintele consiliului de administrație al Kühne+Nagel din 2016, care face parte atât din conducerea holdingului, cât și din cea a fundației.

Karl Gernandt, omul de încredere al lui Kühne, ar urma la rândul său să păstreze un rol important, în special în administrarea activelor din Hamburg, în timp ce conducerea operațională a Kühne Holding ar urma să rămână la Dominik de Daniel.

Miliardarul era și un mare fan al fotbalului

Imperiul lui Kühne nu se limita la logistică, aviație și transport maritim. Holdingul său deținea și aproximativ 13,5% din compania care administrează activitatea profesionistă a clubului Hamburger SV, iar miliardarul deținea și drepturile de denumire pentru Volksparkstadion din Hamburg.

Născut chiar în Hamburg, Kühne era un suporter pasionat al HSV, pasiune pe care o împărtășea cu soția sa, Christine. Cei doi urmăreau împreună la televizor fiecare meci al echipei.

„Sfârșitul poate veni oricând”

În ultimii ani, Kühne încerca să se mențină în formă. În fiecare dimineață pedala timp de aproximativ jumătate de oră pe bicicleta medicinală și înota câteva ture în piscina sa.

Într-un interviu acordat FAZ în noiembrie 2024, fusese întrebat dacă se gândește la moarte. Răspunsul său arată că miliardarul privea foarte lucid propria vârstă.

„Sfârșitul poate veni oricând când ajungi la o vârstă înaintată. Nu trebuie să-ți faci iluzii”, spunea el atunci.