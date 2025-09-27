Antena 3 CNN Externe Mapamond „Nu vreau să fiu găsită”. Mesajul straniu al unei turiste dispărute de pe un vas de croazieră de lux

„Nu vreau să fiu găsită”. Mesajul straniu al unei turiste dispărute de pe un vas de croazieră de lux

Laura Dinu
1 minut de citit Publicat la 20:00 27 Sep 2025 Modificat la 20:00 27 Sep 2025
jessica collins femeie disparuta vas de croaziera bonaire
Collins a trimis un mesaj unui membru al echipei de asistență care încerca să ia legătura cu ea. Foto: Facebook

Poliția din Bonaire încearcă să localizeze o femeie de 47 de ani care nu s-a mai întors pe nava de croazieră după ce aceasta a acostat săptămâna trecută, scrie The Independent.

Jessica Collins, pasageră a vasului Carnival Horizon, nu a revenit la bord pe 17 septembrie, în timpul escalei în Bonaire, potrivit unui comunicat oficial tradus din olandeză.

Carnival Cruise Line a precizat pentru USA Today că femeia „a coborât de pe navă cu toate lucrurile într-un rucsac și a lăsat un bacșiș în numerar pentru însoțitorul de cabină, alături de un bilet de mulțumire”.

Ulterior, Collins a trimis un mesaj unui membru al echipei de asistență care încerca să ia legătura cu ea: „sunt în siguranță și nu vreau să fiu găsită sau contactată din nou”, a transmis aceasta. „Deși cooperăm cu autoritățile locale, totul arată că pasagera a acționat deliberat pentru a rămâne singură și pe cont propriu”, a adăugat compania.

Declarația actualizată a venit după ce autoritățile din Bonaire anunțaseră, pe 20 septembrie, că femeia și-a luat actul de identitate, dar a lăsat unele obiecte personale la bord.

Imagini surprinse de camerele de supraveghere o arată pe Collins chiar înainte de a părăsi nava, purtând un rucsac gri voluminos, o cămașă hawaiană cu mânecă scurtă și pantaloni scurți din denim.

Croaziera de opt zile în sudul Caraibelor plecase din Miami pe 13 septembrie, Carnival Horizon având o capacitate de aproape 4.000 de pasageri.

 

×
Etichete: vas de croaziera caraibe femeie dispărută turista

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Citește mai multe din Mapamond
» Citește mai multe din Mapamond
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close