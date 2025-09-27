„Nu vreau să fiu găsită”. Mesajul straniu al unei turiste dispărute de pe un vas de croazieră de lux

Collins a trimis un mesaj unui membru al echipei de asistență care încerca să ia legătura cu ea. Foto: Facebook

Poliția din Bonaire încearcă să localizeze o femeie de 47 de ani care nu s-a mai întors pe nava de croazieră după ce aceasta a acostat săptămâna trecută, scrie The Independent.

Jessica Collins, pasageră a vasului Carnival Horizon, nu a revenit la bord pe 17 septembrie, în timpul escalei în Bonaire, potrivit unui comunicat oficial tradus din olandeză.

Carnival Cruise Line a precizat pentru USA Today că femeia „a coborât de pe navă cu toate lucrurile într-un rucsac și a lăsat un bacșiș în numerar pentru însoțitorul de cabină, alături de un bilet de mulțumire”.

Ulterior, Collins a trimis un mesaj unui membru al echipei de asistență care încerca să ia legătura cu ea: „sunt în siguranță și nu vreau să fiu găsită sau contactată din nou”, a transmis aceasta. „Deși cooperăm cu autoritățile locale, totul arată că pasagera a acționat deliberat pentru a rămâne singură și pe cont propriu”, a adăugat compania.

Declarația actualizată a venit după ce autoritățile din Bonaire anunțaseră, pe 20 septembrie, că femeia și-a luat actul de identitate, dar a lăsat unele obiecte personale la bord.

Imagini surprinse de camerele de supraveghere o arată pe Collins chiar înainte de a părăsi nava, purtând un rucsac gri voluminos, o cămașă hawaiană cu mânecă scurtă și pantaloni scurți din denim.

Croaziera de opt zile în sudul Caraibelor plecase din Miami pe 13 septembrie, Carnival Horizon având o capacitate de aproape 4.000 de pasageri.