O boală tropicală extrem de dureroasă poate fi transmisă acum în cea mai mare parte a Europei

O boală tropicală extrem de dureroasă, numită chikungunya, poate fi transmisă în prezent de țânțari în cea mai mare parte a Europei, arată un nou studiu, scrie The Guardian.

Creșterea temperaturilor cauzată de criza climatică face ca infecțiile să fie posibile timp de peste șase luni pe an în Spania, Grecia și alte țări din sudul Europei, iar timp de două luni pe an în sud-estul Angliei. Odată cu încălzirea globală continuă, este doar o chestiune de timp până când boala se va extinde și mai spre nord, au avertizat cercetătorii.

Analiza este prima care evaluează pe deplin efectul temperaturii asupra perioadei de incubație a virusului în țânțarul-tigru asiatic, specie invazivă care s-a răspândit în Europa în ultimele decenii. Studiul a constatat că temperatura minimă la care pot apărea infecții este cu 2,5°C mai scăzută decât estimările anterioare, considerate mai puțin solide. Cercetătorii au descris diferența drept „destul de șocantă”.

Virusul chikungunya a fost detectat pentru prima dată în 1952, în Tanzania, și a fost limitat mult timp la regiunile tropicale, unde se înregistrează milioane de infecții anual. Boala provoacă dureri articulare severe și de lungă durată, extrem de debilitante, și poate fi fatală la copiii mici și la vârstnici.

În ultimii ani au fost raportate un număr redus de cazuri în peste zece țări europene, însă focare de amploare, cu sute de îmbolnăviri, au afectat Franța și Italia în 2025.

„Rata încălzirii globale în Europa este aproximativ dublă față de rata la nivel mondial, iar limita inferioară de temperatură pentru răspândirea virusului contează foarte mult, astfel că noile noastre estimări sunt destul de șocante. Extinderea bolii spre nord este doar o chestiune de timp”, a declarat Sandeep Tegar, de la Centrul britanic pentru Ecologie și Hidrologie (UKCEH) și autor principal al studiului.

„Acum 20 de ani, dacă spuneai că vom avea chikungunya și dengue în Europa, toată lumea ar fi spus că ești nebun: sunt boli tropicale. Acum totul s-a schimbat. Este vorba despre acest țânțar invaziv și despre schimbările climatice – chiar atât de simplu.

Vedem schimbări rapide, iar asta este îngrijorător. Până anul trecut, Franța înregistrase puțin peste 30 de cazuri de chikungunya în ultimii aproximativ 10 ani. Anul trecut au fost peste 800”, a precizat dr. Steven White, tot de la UKCEH.

Virusul a fost adus de călători veniți din teritorii franceze de peste mări din zone tropicale unde existau focare, inclusiv din Réunion.

Țânțarul-tigru asiatic (Aedes albopictus), care înțeapă în timpul zilei, avansează spre nord în Europa pe măsură ce temperaturile cresc. A fost detectat și în Regatul Unit, dar nu s-a stabilit încă permanent. Există vaccinuri costisitoare împotriva chikungunya, însă cea mai bună protecție rămâne evitarea înțepăturilor.

„Acest studiu este important deoarece indică faptul că transmiterea (în Europa) ar putea deveni și mai evidentă în timp”, a declarat dr. Diana Rojas Alvarez, care conduce echipa Organizației Mondiale a Sănătății pentru virusurile transmise prin înțepături de insecte și căpușe.

Ea a adăugat că boala poate avea efecte devastatoare, până la 40% dintre pacienți confruntându-se cu artrită sau dureri foarte severe chiar și după cinci ani.

„Clima are un impact uriaș asupra acestui fenomen, însă Europa încă are șansa de a controla răspândirea acestor țânțari”, a spus ea.

Educația comunității privind eliminarea apei stagnante, unde se reproduc țânțarii, este un instrument esențial, iar purtarea de haine lungi, deschise la culoare, și folosirea repelentelor pot preveni înțepăturile. Autoritățile sanitare trebuie, de asemenea, să instituie sisteme de supraveghere.

Când un țânțar înțeapă o persoană infectată, virusul chikungunya ajunge în intestinul insectei. După perioada de incubație, virusul se regăsește în saliva țânțarului, ceea ce înseamnă că acesta poate infecta următoarea persoană pe care o înțeapă. Însă, dacă perioada de incubație este mai lungă decât durata de viață a țânțarului, virusul nu se poate răspândi.

Studiul, publicat în Journal of the Royal Society Interface, a utilizat date din 49 de cercetări anterioare privind virusul chikungunya la țânțarul-tigru pentru a determina, pentru prima dată, timpul de incubație pe întreg intervalul de temperaturi.

Cercetarea a stabilit că temperatura-limită pentru transmitere este de 13–14°C, ceea ce înseamnă că infecțiile pot apărea timp de peste șase luni pe an în Spania, Portugalia, Italia și Grecia și timp de trei până la cinci luni pe an în Belgia, Franța, Germania, Elveția și alte aproximativ 12 țări europene. Estimările anterioare plasau această limită la 16–18°C, ceea ce indică faptul că riscul de focare este mai extins și mai îndelungat decât se credea.

Noile date oferă informații mult mai detaliate despre zonele aflate în pericol.

„Identificarea locațiilor specifice și a lunilor în care este posibilă transmiterea va permite autorităților locale să decidă când și unde să intervină”, a spus Tegar.

Focarele din Europa sunt declanșate de călători infectați care se întorc din regiuni tropicale și sunt înțepați de țânțarii-tigru locali, care apoi răspândesc boala. Până acum, iernile reci din Europa au limitat activitatea țânțarilor și au funcționat ca un „baraj natural” între un an și altul.

Totuși, cercetătorii observă deja activitate a țânțarului-tigru pe tot parcursul anului în sudul Europei, ceea ce înseamnă că focarele de chikungunya ar putea deveni mai frecvente și mai intense pe măsură ce continentul se încălzește. Echipa UKCEH investighează această evoluție.

„Intuiția noastră este că vom avea focare mult mai mari, pentru că nu mai există acest baraj natural”, a spus White.

În Regatul Unit nu au fost raportate până acum transmiteri locale ale virusului chikungunya, însă între ianuarie și iunie 2025 au fost înregistrate 73 de cazuri la persoane care au contractat virusul în străinătate – un record, aproape de trei ori mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2024.

„Este important să continue eforturile pentru a preveni stabilirea țânțarului-tigru în Regatul Unit, deoarece această specie extrem de invazivă poate transmite mai multe infecții care provoacă afecțiuni grave, inclusiv virusurile chikungunya, dengue și Zika”, avertizează White.