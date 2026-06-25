O britanică de 23 de ani, vedetă pe TikTok, a fost acuzată de crimă în Dubai și riscă să fie executată

4 minute de citit Publicat la 16:32 25 Iun 2026 Modificat la 17:21 25 Iun 2026

Brooke George este acuzată că l-a înjunghiat mortal pe iubitul ei, în Dubai FOTO: Facebook/ Brooke George

O vedetă de pe TikTok, în vârstă de 23 de ani, acuzată de uciderea iubitului ei în Dubai, riscă pedeapsa cu moartea, pusă în aplicare de plutonul de execuție, a anunțat o organizație pentru drepturile omului.

Brooke George, din Gravesend, comitatul Kent, Marea Britanie, a fost pusă sub acuzare pentru înjunghierea mortală a unui bărbat cu care avea o relație. Cei doi se cunoscuseră online, potrivit organizației „Detained in Dubai”, citată de BBC.

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Organizația a precizat că tânăra susține că a luat un cuțit pentru a se apăra în timp ce era atacată de partenerul ei, în Emiratele Arabe Unite. De asemenea, organizația a cerut eliberarea ei pe cauțiune și tratarea cazului ca pe unul de violență domestică.

Ministerul britanic de Externe a precizat că oferă asistență unei femei britanice aflate în detenție în Emiratele Arabe Unite, precum și familiei acesteia.

Fosta angajată a companiei John Lewis, Brooke George, a fost arestată în dimineața de 22 iunie și a fost acuzată de omor cu premeditare.

Dacă va fi condamnată, ea riscă execuția conform legislației Emiratelor Arabe Unite.

În timp ce era deținută la secția de poliție Bur Dubai, ea a susținut că a fost obligată să se dezbrace complet în fața unor polițiști bărbați, fără prezența unei polițiste, experiență pe care a descris-o drept „profund umilitoare și traumatizantă”, spune „Detained in Dubai”.

Schimbare de comportament

La prima ei vizită în Dubai, la iubitul ei, Brooke George a descris experiența ca fiind „cea mai frumoasă perioadă din viața mea”.

Însă, potrivit Radhei Stirling, directoarea executivă a organizației „Detained in Dubai”, relația a devenit abuzivă în timpul celei de-a doua călătorii a cuplului în orașul din Golf.

Stirling a declarat că Brooke George susține că partenerul ei a devenit „din ce în ce mai violent” și că ea încerca să părăsească Dubaiul după ce acesta ar fi lovit-o, dar acesta i-ar fi reținut pașaportul și apoi ar fi atacat-o din nou în apartamentul lor.

Ea a afirmat că „s-a temut pentru viața ei și, apucând un cuțit de bucătărie aflat la îndemână, a acționat în legitimă apărare”, a adăugat Stirling.

Într-o declarație, mama tinerei, Thereza George, a spus: „După ce Brooke s-a întors în Dubai pentru a doua oară, dinamica relației dintre ei se schimbase în mod evident.

Cu o zi înainte de incident, nu părea ea însăși. Era mai tăcută și nu mai era la fel de veselă și optimistă ca de obicei, însă nu mi-a spus de ce.

În acea seară au mers într-un bar din Dubai. Când am vorbit cu Brooke imediat după incident, era îngrozită. Nu mi-am văzut niciodată fiica atât de speriată. Plângea necontrolat. Puteam vedea că avea un ochi foarte umflat și începea să i se închidă”.

Ea a adăugat că este „profund îngrijorată” pentru starea fiicei ei.

„Cred cu tărie că încerca cu disperare să se întoarcă acasă și să se îndepărteze de orice i se întâmplase”, a mai spus femeia.

Stirling a declarat: „Persoanele apropiate a lui Brooke au devenit tot mai îngrijorate că aceasta ar fi putut fi atrasă în Dubai sub pretexte false, în scopul exploatării.

Îngrijorările lor au fost alimentate de schimbarea inexplicabilă a comportamentului partenerului ei, de biletul doar dus, de ședința foto profesională în costum de baie organizată în timpul primei sale vizite, de reținerea pașaportului ei, de faptul că Brooke le-a spus prietenilor că «lucrurile nu erau în regulă» și de teama tot mai mare că trebuia să scape”.

Drepturi legale

Organizația „Detained in Dubai” a declarat că lui Brooke George nu i s-a permis accesul la ambasada britanică și că a fost nevoită să dea declarații fără prezența unui avocat.

Cazul „ridică serioase îngrijorări privind violența împotriva femeilor, dreptul la legitimă apărare, respectarea procedurilor legale și tratamentul aplicat cetățenilor britanici deținuți în străinătate”, a afirmat Stirling.

„Cerem ca Brooke să fie eliberată pe cauțiune până la finalizarea anchetei. Emiratele Arabe Unite au un istoric bine documentat de incriminare și revictimizare a femeilor care raportează acte de violență”, a mai spus Stirling.

Organizația „Detained in Dubai” a solicitat ca Brooke George să beneficieze de „protecție, îngrijiri medicale adecvate, reprezentare juridică și asistență consulară britanică imediată pe durata desfășurării anchetei”.

Ministerul britanic de Externe a precizat: „Suntem în contact cu o femeie britanică aflată în detenție în Emiratele Arabe Unite, oferim sprijin familiei sale și menținem legătura cu autoritățile locale”.