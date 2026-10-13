O casă cu patru dormitoare, într-un oraș pitoresc de pe coasta Marii Britanii, se vinde cu doar o liră. Dar există o problemă gravă

În februarie 2024 a avut loc o alunecare de teren uriașă în grădină. Foto: BTG Eddison Property Auctions

O casă cu patru dormitoare, care valorează jumătate de milion de lire sterline, este scoasă la vânzare pentru doar 1 liră sterlină. Casa se mândrește cu două livinguri, o bucătărie, un hol și o toaletă la parter, iar la etaj se află patru dormitoare de dimensiuni decente, unul cu baie proprie, dar și baia principală. Totuși, casa are o problemă gravă: este nelocuibilă, scrie publicația The Sun.

Casa, a cărui valoare reală este de 525.000 de lire sterline, se află în St Leonards-on-Sea, East Sussex, în Marea Britanie. Deși se vinde cu doar o liră, există o problemă uriașă: casă este nelocuibilă.

În februarie 2024 a avut loc o alunecare de teren uriașă în grădină. O parte din teren s-a prăbușit 15 metri. Casa va fi scoasă la licitaţie de BTG Eddison Property Auctions pe 29 octombrie.

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Un purtător de cuvânt a declarat: „Casa de 1.400 de metri pătrați, situată pe Foxcote, la marginea de nord a orașului de coastă, a fost cumpărată acum șase ani de un cuplu. Dar planurile lor au fost oprite brusc de o alunecare de teren în grădina din spate, în februarie 2024. Grădina a fost stabilizată de atunci, iar casa a fost monitorizată pentru mișcări, neexistând în prezent niciun semn al vreunei mișcări structurale”.

Deși s-au făcut reparații, este în vigoare un Ordin de Interzicere a Ocupării.

„Cu toate acestea, un Ordin de Interzicere a Ocupării rămâne în vigoare, ceea ce înseamnă că în prezent nu se poate locui în casă. Proprietatea este acum vândută cu rezervă zero prin intermediul BTG Eddisons Property Auctions, oferind potențialilor cumpărători oportunitatea de a licita de la doar o liră sterlină”, mai spune purtătorul de cuvânt.

Richard Worrall, licitator și consultant la BTG Eddisons Property Auctions, a declarat că „este o adevărată rușine pentru cuplul care a cumpărat casa și care, evident, a depus multă gândire și investiție financiară pentru a o transforma în a lor”.

„Făceau tot ce ar face oricare dintre noi pentru a-și crea casa visurilor, până când ceva complet în afara controlului lor a schimbat totul. Evident, există o problemă mare de rezolvat aici, dar casa în sine are multe de oferit. Dacă situația poate fi rezolvată în cele din urmă și modernizarea finalizată, este posibil să existe o poveste cu totul diferită la final, iar un cumpărător ar putea deveni proprietarul unei case de jumătate de milion de lire sterline pentru o fracțiune din acel preț”, a subliniat el.

El este de părer că vor exista mulți cumpătăroti, deoarece orașul este fantastic.

„St Leonards, care este adesea supranumit vărul mai cool al lui Hastings, este un oraș fantastic, cu legături bune de transport către Londra și Brighton, printre altele, așa că cred că vor exista mulți potențiali cumpărători care s-ar putea gândi să profite de această oportunitate neobișnuită”, a mai spus Worrall.