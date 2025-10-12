O comoară bizantină veche de 1.400 de ani a fost descoperită în estul Mării Galileii: 97 de monede de aur și zeci de bijuterii delicate

Publicat la 14:57 12 Oct 2025

Un arheolog a declarat că este unul dintre cele cinci cele mai mari tezaure de aur descoperite în zonă / foto: colaj Getty Images

Un bărbat care căuta comori cu un detector de metale a făcut o descoperire spectaculoasă în apropiere de Marea Galileii: un tezaur bizantin, format din monede de aur și bijuterii delicate. Specialiștii au fost chemați pentru a documenta întreaga colecție și locul în care a fost găsit.

Potrivit arheologilor, tezaurul include 97 de monede de aur și zeci de bijuterii delicate, printre care cercei cu perle, pietre colorate și sticlă fin lucrată.

Descoperirea a fost făcută în vechiul oraș Hippos, iar după ce au fost scoase primele monede, specialiștii au fost chemați pentru a documenta întreaga colecție și locul în care a fost găsită, scrie eath.com.

Unul dintre cele cinci cele mai mari tezaure de aur ale perioadei descoperite în zonă

Michael Eisenberg, arheolog la Universitatea din Haifa, a declarat că este unul dintre cele cinci cele mai mari tezaure de aur descoperite în zonă.

Monedele sunt din perioada împăraților de la Justin I până la începutul domniei lui Heraclius, oferind astfel o cronologie precisă a momentului în care tezaurul a fost ascuns.

Pe lângă monede, cerceii și ornamentele găsite arată nivelul înalt al măiestriei bijutierilor bizantini, cu modele complicate, perle și pietre semiprețioase înfășurate în aur lucrat cu precizie.

Arheologii cred că astfel de obiecte aparțineau probabil persoanelor bogate sau membrilor clerului, reflectând atât moda, cât și credința vremii.

Descoperirea îi ajută cercetătorii să înțeleagă cum circulau obiectele de lux în orașele provinciale și cum meșteșugarii locali adaptau stilurile imperiale gusturilor regionale.