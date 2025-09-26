O fată de 14 ani a murit după ce și-a făcut implanturi mamare şi lifting de fese. Chirurgul era iubitul mamei ei

O fată de 14 ani a murit după ce și-a făcut implanturi mamare şi lifting de fese FOTO: Facebook/ Matteo Bassetti

O fată de 14 ani din Mexic a murit la câteva zile după ce a suferit două intervenții chirurgicale estetice: una de mărire a sânilor și alta de lifting fesier. Potrivit ziarelor locale, cele două proceduri au fost efectuate de noul partener al mamei sale, chirurg plastician, în timp ce tatăl ei nu știa de incident.

Tânăra a intrat în comă din cauza leziunilor cerebrale și a problemelor cardiace după cele două operații și a murit la spitalul din Durango. Tatăl fetei, distrus de moartea fiicei sale, i-ar fi cerut mamei acesteia o explicație, dar aceasta a oferit inițial o versiune neconvingătoare: "A murit din cauza complicațiilor legate de Covid-19". Adevărul a ieșit la iveală în timpul înmormântării, când multe dintre rudele fetei i-au remarcat sânii mai mari, dar când i s-a cerut explicații suplimentare, mama ei ar fi răspuns: "Nu știu nimic despre asta", relatează publicaţia italiană Today.

Detaliul a fost remarcat și de tatăl fetei de 14 ani, așa cum se menționează în plângerea depusă la autorități: "Avea implanturi mamare. Avem fotografii ale implanturilor și ale cicatricilor. Am solicitat imediat o autopsie." Poliţiştii au deschis imediat o anchetă, confirmând suspiciunile bărbatului. Potrivit procuraturii mexicane, mama adolescentei știa despre procedurile la care era supusă fiica sa, care urmau să fie efectuate de un chirurg plastician în vârstă de 45 de ani, care era şi noul partener al femeii.

Medicul este acum anchetat pentru neglijență și omor din culpă. Asociația Mexicană a Chirurgilor Plasticieni, Estetici și Reconstructivi (AMCPER) a anunțat că a suspendat temporar medicul până la finalizarea anchetei.

Conform rezultatelor inițiale ale autopsiei, fata a murit din cauza edemului cerebral, a complicațiilor pulmonare și a problemelor cardiace, dar un raport final va fi disponibil în termen de 10 până la 20 de zile.

Cazul şocant a stârnit indignare şi a redeschis dezbaterea privind reglementarea chirurgiei estetice pentru minori.