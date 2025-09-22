O femeie a jucat la loto și a câștigat. Apoi a donat toți banii: Alții au mai mare nevoie

Publicat la 09:59 22 Sep 2025

O femeie a câștigat la loterie, dar a donat toți banii FOTO: Getty Images

Kerri Edwards, o femeie din Midlothian, Virginia, a câștigat 150.000 de dolari la loterie, după ce a jucat pentru prima dată, folosind numere generate de ChatGPT.

Edwards a ales să își încerce norocul la extragerea Powerball din 8 septembrie și a apelat la inteligența artificială pentru a selecta combinația de numere, scrie Newsweek.

ChatGPT i-a generat varianta care s-a dovedit câștigătoare: femeia a ghicit patru dintre cele cinci numere principale și Powerballul, iar datorită opțiunii Power Play, premiul a fost triplat, ajungând la 150.000 de dolari.

Femeia a donat toți banii către asociații

Inițial, Edwards a crezut că mesajul despre câștig este o înșelătorie. Abia după ce și-a verificat contul a realizat că a obținut un premiu important.

„Știam că trebuie să donez totul. Este o binecuvântare și vreau să îi ajute și pe alții”, a declarat ea în cadrul unei conferințe de presă.

A doua zi, câștigătoarea a donat întreaga sumă către trei organizații: AFTD - o asociație care sprijină cercetarea bolii ce i-a răpit soțul pompier, Shalom Farms - implicată în lupta împotriva foametei și insecurității alimentare, și Navy-Marine Corps Relief Society - un fond de sprijin pentru militari și familiile lor.

Edwards a adăugat că pentru ea acest câștig reprezintă „o oportunitate de a arăta cum norocul neașteptat poate fi transformat în ajutor pentru cei care au cea mai mare nevoie”.