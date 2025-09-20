Un bărbat a câștigat la loterie și a devenit tată în aceeași zi: „A tras lozul de două ori”

El a spus că banii vor fi folosiți, în mare parte, pentru a-și achita datoriile / foto: Getty Images

Pentru Trym Fehn Vaa, un tânăr de 28 de ani din Porsgrunn, sud-estul Norvegiei, ziua de 12 septembrie 2025 va rămâne de neuitat. Dimineața a devenit tată pentru prima dată, odată cu nașterea fetiței sale, Kristine. Seara, în timp ce se afla în mașină, în parcarea spitalului, a primit vestea că a câștigat un milion de coroane, adică aproximativ 86.000 de euro, la loterie.

În loc să plece acasă, proaspătul tată s-a întors în spital pentru a împărtăși surpriza cu partenera lui. „Prietena mea ar fi vrut să țipe și să sărbătorească, dar pentru că mai era o colegă în salon, a trebuit să ne abținem”, a povestit el, amuzat.

„Eram destul de obosit, nemâncat, de la ora 1.00 eram treaz. Atunci a sunat telefonul”, a relatat Vaa, pentru postul NRK. La celălalt capăt al firului era reprezentantul societății de loterie din Norvegia. „Pulsul meu a crescut!”, își amintește el .

„Am fost foarte fericit. Nu toată lumea devine tată și milionar în aceeași zi”, a spus Fehn Vaa.

Moașa familiei, Eva Velstad Kjær, a fost la fel de încântată: „Lucrez de 12 ani și nu am mai auzit o poveste ca asta. Este o coincidență fantastică și fericită. În ziua aceea a tras lozul câștigător de două ori!”.

Trym Fehn Vaa a spus că banii vor fi folosiți, în mare parte, pentru a-și achita datoriile, ca familia să înceapă o nouă etapă de viață cu mai multă liniște.