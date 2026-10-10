O femeie a câștigat un milion de dolari la loterie, după ce a cumpărat un loz de la supermarket: „Am început să țip”

Femeia susține că a cumpărat biletul în grabă, în timp ce se afla la cumpărături. Foto: Getty Images

O femeie în vârstă de 61 de ani din Michigan a câștigat un milion de dolari la un loz răzuibil, pe care îl cumpărase în timp ce făcea cumpărături la un supermarket. Aceasta a uitat biletul pe masă după ce a ajuns acasă și și-a amintit de el abia a doua zi, când a decis să îl răzuiască, scrie publicația People.

Femeia susține că a cumpărat biletul în grabă, în timp ce se afla la cumpărături într-un magazin Meijer din Midland.

Ea a mărturisit că uitase de bilet.

„Am cumpărat un bilet Bonus Multiplier când eram la Meijer, la cumpărături. L-am pus pe masă când am ajuns acasă și am uitat complet de el până a doua zi”, a povestit femeia.

Aceasta a spus că a răzuit biletul în după-amiaza următoare și a început să țipe când a văzut că a câștigat și mai ales ce sumă scria pe el.

„I-am spus soțului meu că trebuie să mergem în centru să verificăm biletul, pentru că îmi arăta că am câștigat un milion de dolari! Niciunul dintre noi nu putea să creadă”, a declarat ea.

Femeia a adăugat că probabil nu va realiza pe deplin ce s-a întâmplat până când nu va vedea banii în cont.

Zilele acestea, femeia în vârstă de 61 de ani și soțul său s-au prezentat sediul loteriei din Michigan pentru a-și revendica premiul.

Femeia spune că a ales să primească suma dintr-o singură tranșă, de aproximativ 693.000 de dolari, în locul plăților eșalonate care ar fi însumat valoarea integrală a premiului.

Cu banii câștigați, aceștia intenționează să facă renoveze locuința și să deschidă câte un cont de economii pentru fiecare dintre nepoții lor.