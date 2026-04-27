O femeie a născut într-un avion Delta Air Lines, cu 30 de minute înainte de aterizare. "A fost destul de nebunesc să vezi totul"

Aeronava Delta Air Lines a decolat vineri, din Atlanta, cu 153 de pasageri la bord, iar printre aceştia era o femeie însărcinată.

O femeie a născut într-un avion Delta Air Lines, cu 30 de minute înainte de aterizarea pe Aeroportul Internațional Portland, Oregon, relatează The New York Post. În mod miraculos, la bordul aeronavei, printre pasageri, se aflau un medic și două asistente care au intervenit rapid pentru a o ajuta, cu sprijinul însoțitoarelor de zbor. "Mama a fost o eroină, chiar a făcut o treabă extraordinară. A fost, de fapt, o experiență care apare o singură dată în viață", a subliniat paramedicul Tina Fritz în cadrul unor declaraţii. Iar unul dintre pasageri a mărturisit: "A fost destul de nebunesc să vezi cum se întâmplă totul".

Zborul Delta 478 se afla vineri pe ruta Atlanta – Portland când unei pasagere i s-a declanșat travaliul. Acest lucru s-a întâmplat cu o jumătate de oră înainte ca piloţii să efectueze o aterizare de urgență pe Aeroportul Internațional Portland, în jurul orei 22:00, potrivit purtătorului de cuvânt al Delta, Sabrina Cole, au scris jurnaliştii publicaţiei KOIN 6.

Un medic și două asistente se aflau, în mod miraculos, printre pasageri și au intervenit rapid, reușind să aducă pe lume copilul cu ajutorul însoțitorilor de bord. Ashley Blair s-a simţit foarte norocoasă în acele momente pline de emoție, când a născut-o pe fiica ei, Brielle Renee. Fetiţa cântărea 2,7 kg și avea 57 de centimetri.

"Am cerut o trusă sterilă pentru naştere, dar nu aveau. Am cerut pături, dar nu aveau. Și atunci am zis: «Ok, avem nevoie de pături de la pasageri». Am nevoie de niște șireturi. Iar un însoțitor de bord și-a scos șireturile de la pantofi, le-a tăiat pentru noi", a povestit Tina Fritz, paramedic din Oregon, potrivit sursei citate.

Tina Fritz călătorea împreună cu colega sa, paramedicul Caarin Powell, iar cele două au improvizat rapid, folosind resurse limitate de la bord, pentru a o ajuta pe mama aflată în travaliu.

Bebelușul a venit pe lume foarte repede, au mai precizat cadrele medicale.

"Ea a zis: «Trebuie să împing, trebuie să împing». Și după trei împingeri bune, copilul a ieșit și era perfect. Mama a fost o eroină, chiar a făcut o treabă extraordinară. A fost, de fapt, o experiență care apare o singură dată în viață", a mai mărturisit Tina Fritz.

"A fost destul de nebunesc să vezi cum se întâmplă totul", a declarat un martor ocular pentru publicaţia KPTV.

"Am tăiat cordonul și am învelit-o, iar apoi ni s-a spus că avionul aterizează (...). Nu apucasem să ne prindem centurile și am aterizat. Apoi, am dat bebelușul înapoi mamei și am rulat spre poartă, iar tot avionul a aplaudat. A fost minunat", a mai spus Tina Fritz, au mai scris jurnaliştii de la The New York Post.

O călătorie cu avionul din Atlanta în Portland durează cinci ore. La bordul aeronavei de la Delta Air Lines se aflau 153 de pasageri.