O femeie a rămas blocată până la brâu în canalizare ore întregi, după ce podeaua din toaleta publică s-a prăbușit sub ea, în Australia

3 minute de citit Publicat la 12:54 24 Apr 2026 Modificat la 12:54 24 Apr 2026

FOTO: Facebook/ Action for Alice

În timp ce era într-o excursie împreună cu familia prin centrul Australiei, o femeie din Canberra a avut parte de o experiență extrem de neplăcută.

Ea s-a oprit la Henbury Meteorites Conservation Reserve, la o toaletă de tip „drop”, care este un sistem cu o gaură în pământ aflată sub vasul de toaletă. Însă, spre groaza ei, podeaua ruginită a cedat când a pășit pe ea, aruncând-o într-o fosă septică de aproximativ 2 metri adâncime, potrivit New York Post.

Pentru că în zonă nu exista semnal telefonic, familia ei a fost nevoită să o abandoneze acolo și să conducă timp de o oră spre nord, până la cel mai apropiat oraș, pentru a găsi ajutor.

Femeia a rămas blocată în groapă timp de trei ore, acoperită de „mizerie”, înainte ca un muncitor aflat în trecere să o salveze.

Operațiunea de salvare, care a durat 45 de minute, a fost dificilă și a necesitat demontarea toaletei și coborârea unei frânghii de tractare în groapă pentru a ajunge la femeie.

Ulterior, aceasta a fost trasă în siguranță cu ajutorul unui vehicul 4x4.

„Acolo era mizerie, scutece folosite, urină, fecale, totul...”, a declarat un martor pentru presa locală. „Nici măcar nu mai puteai vedea toaleta”.

Martorii au povestit că femeia era „extrem de zguduită” și că a suferit tăieturi minore.

Ea a fost transportată aproximativ 145 km până la spitalul din Alice Springs pentru evaluări suplimentare.

Femeia și familia ei călătoreau din Canberra pentru a-și vizita rudele din centrul țării.

Toaleta a fost între timp izolată, în timp ce NT WorkSafe desfășoară o investigație.

Fotografiile de la locul incidentului arată clădirea toaletei delimitată cu bandă și accesul blocat.

„Notificarea a fost făcută de agenția care administrează zona de conservare, ca fiind o prăbușire sau prăbușire parțială a unei structuri, ceea ce reprezintă un incident periculos conform legislației privind sănătatea și securitatea în muncă”, a declarat un purtător de cuvânt.

Pagina de Facebook Action for Alice a publicat fotografii de după incident, cu mesajul: „Asta nu va apărea în broșurile turistice”. „Infrastructura turistică degradată din Teritoriul de Nord”, se mai precizează în postare.

Australienii au fost oripilați de incident, care a fost intens comentat pe rețelele sociale. „Mulțumesc că mi-ați confirmat că frica mea paranoică de toaletele de acest tip este una legitimă”, a spus cineva. „De acum voi alege toaleta în natură”.

Alții și-au exprimat îngrijorarea cu privire la riscurile pentru sănătate.

Principalele riscuri pentru cineva expus la deșeuri umane includ infecții bacteriene, paraziți, hepatita A și tetanosul. De asemenea, pot apărea infecții ale pielii.

Rezervația izolată Henbury Meteorites Conservation Reserve este o oprire turistică populară, oferind un traseu autoghidat în jurul unei zone care conține 12 cratere.

Craterele s-au format acum 4.700 de ani, când meteoritul Henbury, cântărind câteva tone și deplasându-se cu peste 40.000 km/h, s-a dezintegrat înainte de impact, lăsând doar fragmente care au lovit suprafața Pământului.

Henbury este unul dintre cele cinci situri de impact meteoritic din Australia unde există încă fragmente de meteorit și unul dintre cele mai bine conservate exemple din lume de câmp de cratere de mici dimensiuni.