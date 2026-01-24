O femeie a rămas din nou însărcinată, în timp ce era deja gravidă: ”A fost un șoc”

Superfetația apare atunci când o femeie ovulează din nou după ce a rămas deja însărcinată. Foto: Getty Images

O tânără mamă a intrat într-un grup extrem de restrâns de cazuri documentate la nivel mondial, după ce a rămas însărcinată pentru a doua oară în timp ce era deja gravidă. Povestea ei este atât de neobișnuită, încât șansele sunt considerate mai mici decât câștigul la loterie, scrie Daily Star.

Kathleen Nicole Ramos Santos, în vârstă de 24 de ani, din orașul brazilian Nova Iguaçu, a trăit un adevărat șoc atunci când medicii i-au confirmat că a conceput un al doilea copil în timp ce îl aștepta deja pe primul. Deși evenimentul medical a avut loc în 2021, tânăra a ales să vorbească despre experiența sa abia acum.

Inițial, Kathleen era convinsă că sarcina decurge normal. Era deja mamă și se pregătea să își întâmpine al doilea copil, însă simptomele de sarcină au început să se intensifice neobișnuit de mult. Îngrijorată că ceva nu este în regulă, a decis să meargă la un consult medical amănunțit. Investigațiile ulterioare au scos la iveală un fenomen extrem de rar, cunoscut sub numele de superfetație.

Superfetația apare atunci când o femeie ovulează din nou după ce a rămas deja însărcinată, iar un al doilea ovul este fecundat la câteva zile sau chiar săptămâni distanță de primul. În unele cazuri teoretice, specialiștii spun că este posibil ca cei doi copii să aibă tați diferiți, deși astfel de situații sunt excepționale.

Pentru a confirma diagnosticul, Kathleen a făcut o ecografie. Acolo a aflat că nu aștepta un singur copil, ci doi. Diferența dintre cei doi fetuși era însă evidentă: unul era mai mic și cu aproximativ o săptămână mai „tânăr” decât celălalt. Din acest motiv, medicii au încadrat imediat sarcina la risc crescut.

Pe parcursul sarcinii, lucrurile au părut relativ stabile, însă complicațiile au apărut la naștere. Fetițele, Maju și Maya, s-au născut cu șapte săptămâni mai devreme decât termenul normal. Kathleen a reușit să nască natural primul copil, dar la doar o oră distanță, al doilea a venit pe lume printr-o operație de cezariană de urgență.

„A fost o sperietură uriașă. Am trecut prin două nașteri într-o singură noapte”, a povestit ea, rememorând momentele tensionate din sala de nașteri.

După venirea pe lume, ambele fetițe au fost internate la terapie intensivă neonatală, unde au rămas timp de trei săptămâni.

„La început a fost extrem de greu. M-am ocupat de tot singură și a fost epuizant. Dar sunt lucruri pe care o mamă le poate duce, oricât de dificile ar fi”, a mărturisit ea.