O femeie care a cumpărat o casă veche de 120 de ani a făcut o descoperire incredibilă în spatele unui zid, care i-a schimbat planurile

Nina Becht a cumpărat o casă colonială construită în 1905 pe care voia să o transforme radical FOTO: captură video TikTok/ ninabecht1

O tânără care a cumpărat o casă veche de 120 de ani plănuia lucrări ample de renovare, ca să aducă locuința la standarde moderne. Dar, după ce a primit cheile, a descoperit un detaliu ascuns în interior, care i-a schimbat complet planurile.

Nina Becht a cumpărat în SUA o casă colonială construită în 1905 pe care voia să o transforme radical. Își imagina că prima săptămână va fi plină de planuri de demolare, întâlniri cu antreprenorii și discuții despre pereții care urmau să fie dărâmați, potrivit People.

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Numai că odată ce și-a preluat locuința a descoperit în spatele unui perete o scară ascunsă, dar și alte detalii istorice astfel că nu a mai dărâmat nimic.

În schimb, a petrecut șapte zile spălând geamuri, cărând cutii și îndrăgostindu-se de acele elemente pe care intenționa să le elimine. Într-un videoclip postat pe TikTok, în care și-a documentat prima săptămână în noua locuință, Becht a împărtășit realitatea acomodării într-o casă veche de peste un secol, iar internauții au rezonat rapid cu schimbarea ei neașteptată de perspectivă.

„Când am cumpărat casa, mă pregăteam pentru o renovare mult mai amplă și spectaculoasă”, a declarat Becht, în vârstă de 27 de ani, pentru People. Ea spune că voia să spargă pereții dintre sufragerie, bucătărie și camera de serviciu ca să aibă o singură cameră spațioasă. De asemenea, voia să unească și două dormitoare pentru a crea un dormitor matrimonial mai mare.

Însă, după ce ea și soțul ei s-au mutat și au început să petreacă timp în fiecare încăpere, casa a început să le spună o cu totul altă poveste. Ceea ce pe hârtie părea o oportunitate de renovare a început să capete valoarea unor fragmente de istorie care meritau păstrate.

„Sincer, schimbarea s-a produs aproape imediat după ce am intrat în casă și am început să locuim în ea”, spune ea. „Pe măsură ce făceam curățenie și începeam cu adevărat să trăim aici, descopeream tot mai multe detalii originale care supraviețuiseră mai bine de un secol”.

Momentul decisiv a venit dintr-un loc neașteptat: o scară ascunsă, aflată lângă bucătărie, după un zid. Cu peste 100 de ani în urmă, aceasta era folosită în principal de personalul casnic al locuinței, iar gândul că ar putea dispărea în timpul renovării a determinat-o pe Becht să se oprească și să regândească planurile de renovare.

„Extinderea bucătăriei, așa cum plănuiserăm, ar fi însemnat cel mai probabil eliminarea acelei scări”, spune ea. „Faptul că discutam despre desființarea ei m-a făcut să realizez că unele elemente merită apreciate mai mult înainte de a fi schimbate pentru totdeauna”.

Schimbarea de atitudine nu a fost însă doar una sentimentală. Ca mulți proprietari aflați la prima experiență cu o casă veche, Becht a descoperit rapid că există foarte mult de lucru chiar înainte de începerea renovărilor propriu-zise.

Ea spune că ea și soțul ei au subestimat timpul necesar pentru o curățenie temeinică și nu luaseră serios în calcul ordinea marilor proiecte, de la modernizarea instalației electrice până la zugrăvirea pereților și recondiționarea pardoselilor din lemn. În plus, a începe cu îmbunătățiri mai mici este și o decizie mai înțeleaptă din punct de vedere financiar, oferindu-le timp să cunoască mai bine casa înainte de a lua hotărâri ireversibile.

„Fratele meu a spus-o cel mai bine: «Scopul este să-i păstrăm caracterul fără să o transformăm într-un muzeu»”, povestește ea. „Este casa noastră, așa că trebuie să fie funcțională pentru stilul nostru de viață, dar putem face asta respectând în același timp locuința și istoria ei”.

Prima săptămână petrecută în casă i-a spulberat și un alt mit despre cum ar fi să locuiești într-o casă veche de peste un secol. Deși se aștepta la podele care scârțâie și poate chiar la o atmosferă ușor înfricoșătoare, realitatea s-a dovedit cu totul diferită.

„Mă așteptam și ca locuința să pară puțin bântuită”, spune Becht. „Dar este surprinzător de luminoasă, primitoare și plină de viață, așa că nu am avut nici măcar o singură senzație stranie”.

Asta nu înseamnă însă că toate ideile de renovare au fost abandonate. Becht spune că ea și soțul ei vor reveni, cel mai probabil, asupra planurilor de extindere a bucătăriei, mai ales că amândoi iubesc să gătească și să primească în vizită prieteni.

Totuși, după doar o săptămână petrecută în casă, ea deja își pune întrebarea cât de multe schimbări sunt cu adevărat necesare. „Inițial vorbeam despre transformarea întregii case într-un spațiu complet deschis”, spune ea, „dar acum nu-mi pot imagina să renunț la sufragerie”.

Deocamdată, Nina, care este asistentă medicală și creatoare de conținut, se concentrează pe curățenie, zugrăvit și pe cunoașterea casei care dăinuie încă din 1905. Pereții pe care intenționa cândva să îi dărâme vor mai rămâne, se pare, în picioare o vreme.