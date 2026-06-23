O femeie care și-a închiriat casa a fost șocată s-o găsească goală. Chiriașii au plecat cu mobila și chiar cu vasul de WC

Natalie Schell și-a găsit casa goală FOTO: Natalie Schell

O femeie care și-a închiriat casa unei familii cu opt persoane a avut un șoc când și-a dat seama că, după câteva luni, aceștia au părăsit peste noapte locuința luând cu ei tot ce se afla în interior, chiar și vasul de WC și soneria de la intrare.

Natalie Schell deține mai multe locuințe și în urmă cu un an a închiriat una din ele (jumătate dintr-un duplex), aflată în localitatea germană Wendeburg, unei familii care părea respectabile. Numai că aceștia au părăsit locuința cu aproape tot ce se afla în interior, inclusiv pompa de căldură, bucătăria încorporată, obiecte sanitare. Proprietara își estimează pagubele la suma de 100.000 de euro, potrivit Tagesschau.

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În locul unde se afla pompa de căldură, din perete mai ies acum doar niște țevi metalice acoperite. Din bucătăria încorporată au rămas doar suporturile dulapurilor suspendate. Vasele de toaletă și sistemul de sonerie cu cameră au dispărut și ele. În unele camere au rămas saltelele, periuțe de dinți folosite și gunoaie. Masa din bucătărie se află încă în spațiul deschis al livingului cu bucătăria, iar pe ea au rămas bucăți de pizza cu mucegai, așezate pe o farfurie de carton.

Când Natalie Schell a intrat la mijlocul lunii mai în jumătatea ei de duplex, a rămas șocată, spune ea. Chiriașii au dispărut de pe o zi pe alta, povestește proprietara.

Pagube totale de aproximativ 100.000 de euro

Duplexul fusese construit în urmă cu doi ani. Chiriașii, o familie cu opt membri, se mutaseră acolo în urmă cu un an. Schell i-a considerat oameni amabili, singura problemă fiind aceea că uneori mai întârziau cu chiria.

Schell închiriază aproape 20 de imobile, dar nu a mai niciodată o astfel de experiență. „Când am văzut ce s-a întâmplat, am rămas fără cuvinte. Pagubele sunt atât de mari încât probabil va trebui să fac un împrumut”.

Femeia de 46 de ani estimează că prejudiciul total se ridică la aproximativ 100.000 de euro.

Întrucât Schell încheiase doar o asigurare de bază pentru clădire, compania de asigurări o va despăgubi cu numai cu 2.500 de euro. Compania de asigurări R+V și asociația proprietarilor „Haus und Grund Hannover” le recomandă proprietarilor să își extindă polița de asigurare. Potrivit unei purtătoare de cuvânt a R+V, o astfel de extindere acoperă obiectele deteriorate sau furate care aparțin proprietarilor. Proprietarii pot alege polițe cu sume asigurate de 10.000, 15.000 sau 20.000 de euro. Natalie Schell susține că nu știa de existența acestei opțiuni.

Poliția îi investighează pe chiriași

Potrivit poliției din districtul Peine, împotriva chiriașilor se desfășoară o anchetă pentru furt și însușire ilegală de bunuri. Un purtător de cuvânt al poliției a declarat că, în prezent, sunt verificate informațiile furnizate de proprietară. Datele de identificare ale chiriașilor au fost deja predate poliției de către aceasta. De asemenea, anchetatorii verifică ce obiecte au fost sustrase și în ce perioadă.

Natalie Schell este foarte afectată de ce i s-a întâmplat și spune că nu crede că va reface casa cu mobila scumpă și sisteme performante de încălzire, așa cum a fost. Acum ea speră ca foștii chiriași să fie identificați cât mai curând posibil.