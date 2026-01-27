O femeie din Franța a cumpărat terenul unei foste gări. După șase ani, a aflat că un autobuz îi va trece prin grădină

Pe lângă linia de autobuz care ar urma să-i străbată grădina, autoritățile o obligă să distrugă piscina. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

O femeie în vârstă de 63 de ani a cumpărat terenul unde era amplasată cândva gara din Parcieux, în departamentul Ain, Franța. La aproape șase ani după achiziție, femeia a aflat că un autobuz îi va trece prin grădină. „Primăria mi-a spus că este un drum rural. Nimeni nu m-a informat la momentul respectiv că se proiectează o linie de autobuz în acest loc”, spune aceasta, potrivit France Info.

Laurence Maritano a mărturist că și-a dorit să se retragă într-un loc liniștit, înconjurat de o grădină. Din acest motiv, în urmă cu șase ani a ales să investească într-un teren din Parcieux, departamentul Ain.

Concret, pensionara a cumpărat vechea gară din Parcieux pentru suma de 322.000 de euro și a investit 50.000 de euro în lucrări de renovare.

Femeia de 63 de ani spune că, ulterior, a aflat că o mică parte din terenul său aparține SNCF, însă estimează că este vorba de un metru și jumătate sau doi metri.

„Primăria mi-a spus că este un drum rural. Nimeni nu m-a informat la momentul respectiv că se proiectează o linie de autobuz în acest loc”, a declarat Laurence Maritano, potrivit sursei citate.

Autoritățile din regiunea Auvergne-Rhône-Alpes o obligă pe femeie să distrugă piscina

Ea susține că SNCF (Société nationale des chemins de fer français), una din cele mai importante întreprinderi publice din Franța, vânduse parcela regiunii Auvergne-Rhône-Alpes și că aceasta îi ocupă terenul cu aproape cinci metri, nu cu un metru și jumătate, cât estimase inițial.

În cursul zilei de miercuri, 21 ianuarie 2026, a fost lansată ancheta publică pentru crearea unei linii de autobuz care să facă legătura între Trévoux și Lyon, aceasta urmând să se încheie la 19 februarie 2026.

Totodată, pe lângă linia de autobuz care ar urma să-i străbată grădina, autoritățile din regiunea Auvergne-Rhône-Alpes o obligă să distrugă piscina.

„Cedez. Iau antidepresive. La 63 de ani nu mai am timp. Sunt gata să plec și vreau ca regiunea să ia în considerare cazul meu”, spune femeia, care a mai mărturisit că tot ce-și dorește este ca autoritățile să îi răscumpere tot terenul și să plece de acolo.

„Nici măcar nu pot să fug. Zilele trecute, agentul imobiliar pe care l-am chemat mi-a spus că proprietatea este nevandabilă”, mai spune femeia.