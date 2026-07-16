O femeie din Franța s-a plâns că nu putea dormi din cauza clopotelor bisericii. Instanța a decis oprirea acestora pe timpul nopții

<1 minut de citit Publicat la 23:45 16 Iul 2026 Modificat la 23:49 16 Iul 2026

Femeia s-a plâns că nu mai putea dormi în timpul nopții din cauza clopotelor / sursă foto: Getty Images

O femeie din orașul Vindry-sur-Turdine, din Franța, s-a plâns că nu se poate odihni din cauza clopotelor bisericii, care continuau să bată și pe timpul nopții. După reclamația sa, autoritățile locale au decis să oprească sunetul clopotelor între orele 23:00 și 06:00, potrivit Le Figaro.

Femeia s-a plâns că nu mai putea dormi în timpul nopții din cauza clopotelor, fiind nevoită să țină ferestrele deschise din cauza valului de căldură.

Ea s-a adresat autorităților locale pentru a rezolva problema.

„Totul a pornit în timpul celui de-al treilea val de căldură. Persoana respectivă nu mai putea dormi și a venit să ne ceară ajutorul. Nu este însă cazul să transformăm asta în subiectul secolului”, a declarat primarul Catherine Raffin pentru sursa citată.

„În celelalte trei comune delegate, clopotele nu bat noaptea”, a mai spus primarul.

Acesta a mai adăugat că a discutat cu parohia despre această problemă.

„Clopotele băteau la fiecare oră, cu o repetare în minutul următor și la fiecare jumătate de oră”, a mai precizat Catherine Raffin.

Edilul a mai precizat că în celelalte trei sate care formează comuna clopotele nu mai bat pe timpul nopții, iar un ordin al primăriei va interzice sunetul clopotelor între orele 23:00 și 06:00.