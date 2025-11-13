O femeie din Italia și-a propus să găsească soți infideli și să le răzbune pe partenerele lor, dar totul s-a întors împotriva ei

Femeia, folosind profiluri false create cu ajutorul fiului său în vârstă de 30 de ani, a ademenit mai mulţi bărbați online. Sursa foto: Hepta (poza cu carater ilustrativ)

O femeie din Lombardia, Italia, a abordat mai mulţi bărbaţi pe reţelele sociale, cărora le făcea avansuri, apoi trimitea dovezile infidelităţii partenerelor.

Italianca se credea justiţiara femeilor înşelate. Femeia, în vârstă de 55 de ani îşi selecta aleatoriu victimele, apoi, folosind profiluri false create cu ajutorul fiului său în vârstă de 30 de ani, a ademenit mai mulţi bărbați online și, după câteva dialoguri cu conotaţii erotice, transmitea conversațiile partenerelor lor. Acesta este modul de operare pentru care a fost găsită vinovată o femeie de 55 de ani care se considera un fel de „justiţiară pentru femeile trădate”, relatează publicaţia Today.

Tribunalul din Prato a condamnat-o pentru pornografie din răzbunare, defăimare, urmărire și fals de identitate, pentru o pedeapsă totală de doi ani și patru luni în primă instanță. Fiul ei a fost, de asemenea, găsit vinovat, pentru că ar fi ajutat-o ​​să organizeze planul, urmărind în mod repetat bărbaţii vizaţi pentru a colecta fotografii și dovezi ale presupusei lor infidelitți.

Femeia, conform anchetei, nu căuta să onbţină bani sau câștiguri financiare, ci se considera un fel de „răzbunătoare”. Același mod de a acţiona ar fi fost folosit de mai multe ori începând cu februarie 2020, când ar fi vizat un cuplu din Prato, contactând online un bărbat de 30 de ani cu un profil fals și inițiind un flirt erotic prin mesaje. Apoi a trimis toate materialele familiei sale și a iubitei sale, prietenilor și colegilor acestora. Conversațiile tipărite au fost trimise și prin poștă la locul de muncă al partenerei trădate.

Cu toate acestea, se pare că respectivul cuplu nu a reacționat așa cum se aștepta femeia, iar cei doi nu s-au despărțit după ce conversațiile au fost trimise, așa că femeia în vârstă de 55 de ani, mânată de dorința de a „răzbuna” infidelitatea, a continuat să-și urmărească victimele cu ajutorul fiului ei, care l-ar fi urmărit pe bărbat în mai multe rânduri, pentru a acumula dovezi fotografice care să-i dovedească infidelitatea.

Când cei doi tineri și-au dat seama că sunt urmăriți și vizați, au alertat forțele de ordine, declanșând o anchetă care a dus la identificarea femeii în vârstă de 55 de ani și, ulterior, la condamnarea ei.