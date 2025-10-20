O femeie din Michigan a câștigat 100.000 de dolari la Powerball cu numerele alese de ChatGPT

Tammy a verificat rezultatele și a văzut că a nimerit patru bile albe și Powerball-ul roșu, ceea ce i-a garantat un premiu consistent. Foto: Hepta

„Eram în stare de șoc. Nu-mi venea să cred că inteligența artificială chiar m-a ajutat să câștig!”, a spus Tammy Carvey, o femeie de 45 de ani din statul Michigan, care a câștigat 100.000 de dolari la loteria Powerball după ce și-a lăsat numerele pe mâna ChatGPT, scrie The Independent.

Carvey a povestit pentru Michigan Lottery că a decis să joace doar pentru că jackpotul depășise un miliard de dolari la începutul lunii septembrie. De obicei, spune ea, cumpără un bilet doar „când premiul e cu adevărat mare”.

Dar de data aceasta, în loc să-și aleagă singură combinația, a avut o idee mai puțin obișnuită:

„I-am cerut lui ChatGPT să îmi dea un set de numere pentru Powerball și exact pe acelea le-am jucat.”

După tragere, Tammy a verificat rezultatele și a văzut că a nimerit patru bile albe și Powerball-ul roșu, ceea ce i-a garantat un premiu consistent. „Google mi-a spus că am câștigat 50.000 de dolari, dar când am intrat în contul meu am văzut că aveam activată opțiunea Power Play. De fapt, câștigasem 100.000 de dolari! Nu ne venea să credem!”

Câștigătoarea a declarat că intenționează să folosească banii pentru a-și achita casa și să economisească restul.

Nu este primul caz de acest gen

Norocul pare să le surâdă și altor jucători din SUA.

În Carolina de Nord, o angajată a unui magazin și-a cumpărat un bilet în pauza de masă — și a câștigat 200.000 de dolari. Nora Huntley, bunică a 15 nepoți, a spus că inițial a crezut că a câștigat doar 20 de dolari:

„Am văzut un 2 și un 0 și am zis ‘super, 20 de dolari’. Apoi am înțeles că era de fapt 200.000. Am rămas fără cuvinte.”

Iar în Illinois, un bărbat din comitatul Kendall a nimerit toate cele cinci numere la Lucky Day Lotto și a plecat acasă cu 550.000 de dolari.

„Mi-am trezit soția și i-am zis: ‘Dragă, unde vrei să ne mutăm? Tocmai am câștigat la loterie!’ Ei i s-a făcut rău, aproape că am chemat ambulanța”, a povestit el amuzat.

Cei doi soți au decis să investească o parte din bani într-o vacanță de vis în Hawaii și să pună restul deoparte pentru pensie.