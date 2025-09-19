O femeie s-a dus la bijutier cu inelul moștenit de la bunica ei și a avut o surpriză uriașă când a auzit cât valorează

Sursa foto: captura foto/ astebolaffi.it/

O bunică din Italia i-a lăsat o adevărată comoară tinerei sale nepoate. Este vorba despre un inel vintage Bulgari model "Trombino" din platină care a fost creat de la începutul anilor 1970 şi prezintă un diamant roz de o frumusețe și raritate extraordinare. Diamantul roz, cu tăietură dreptunghiulară în trepte, de 3,18 carate, este o bijuterie de o frumusețe eternă, fiind unul dintre cele mai căutate și râvnite din lume. Inelul este împodobit, de asemenea, cu 64 de diamante care însumează 1,93 carate.

Această moștenire de familie, pe care bunica a transmis-o nepoatei sale, a fost purtată de tînără ani de zile și, având în vedere dimensiunea impunătoare a pietrei, în ciuda faptului că purta semnătura Bulgari, aceasta a crezut că este pur și simplu un cuarț roz, relatează La Repubblica.

Bijuteria va fi scoasă la licitație la Torino, după ce experții au stabilit că nu era vorba de un simplu cuarț roz, așa cum credea proprietara, ci despre un diamant roz extrem de rar, de 3,18 carate. Inelul este estimat la o valoare de 800.000-1,2 milioane de euro.

Evaluarea realizată de experții casei de licitații de la Torino, Italia, a dezvăluit că este vorba despre unul dintre cele mai rare diamante din lume. "Un diamant roz natural este deja o piesă foarte căutată în sine, dar orice diamant depășește trei carate devine o raritate absolută. Dacă este apoi montat într-o creație Bulgari, devine unic. Cine are norocul să cumpere acest inel va dobândi nu doar un diamant incredibil, ci şi o bijuterie unică și irepetabilă", comentează Matteo Armandi, șeful diviziei Passion de la Casa de licitaţii Bolaffi. Catalogul Aste Bolaffi include aproape 530 de loturi de la începutul secolului al XIX-lea până la începutul anilor 2000.