O insulă din Veneția, cu o istorie de peste 200 de ani, a fost scoasă la vânzare. Are un fort construit de Napoleon

1 minut de citit Publicat la 22:09 25 Aug 2026 Modificat la 22:09 25 Aug 2026

Insula se află la câteva minute cu barca de insulele Burano și Torcello / sursă foto: Getty Images

O insulă din Veneția, care găzduiește un fort construit în epoca napoleoniană și grădini spectaculoase, a fost scoasă la vânzare. Are o suprafață puțin mai mică decât cea a unui teren de fotbal, locul fiind încărcat cu multă istorie, potrivit The Guardian.

Crevan este descrisă drept o „oază fermecătoare de liniște și frumusețe”, cu o priveliște uimitoare asupra Veneției, dar ferită de aglomerația orașului.

Insula se află la câteva minute cu barca de insulele Burano și Torcello și are o suprafață puțin mai mică decât cea a unui teren de fotbal. A fost construită în 1806 de armata franceză, în timpul lui Napoleon, pentru a servi drept punct strategic de apărare a zonei nordice a lagunei Veneției împotriva Imperiului Austriac.

Ulterior, în 1815, aceasta a intrat sub controlul Austriei, iar în 1866 a trecut în proprietatea statului italian, după anexarea regiunii Veneto la Regatul Italiei.

Insula Crevan a continuat să servească unui scop militar până după Primul Război Mondial.

După mulți ani însă, insula a fost cumpărată de un investitor privat. Ulterior, clădirile au fost au fost restaurate ca proprietăți rezidențiale.

Cea mai importantă atracție a insulei este fortul napoleonian, transformat de actualul proprietar într-o mică vilă cu patru dormitoare, înconjurată de peluze îngrijite, grădini de legume și fructe și copaci.

Există, de asemenea, un loc de acostare privat de-a lungul micului canal intern al insulei, precum și un heliport.

„Crevan oferă privilegiul de a te retrage din lume fără a părăsi vreodată farmecul universal al Veneției”, a declarat Dimitri Corti, fondatorul și directorul executiv al Lionard Luxury Real Estate, într-un comunicat de presă.

„Ceea ce achiziționezi nu este doar o reședință și un teren, ci spațiu, intimitate și un întreg peisaj de conservat”, a mai adăugat acesta.

Insula a fost scoasă la vânzare de mai multe vânzare agenții imobiliare de top, însă prețul este comunicat doar celor interesați de cumpărarea insulei.