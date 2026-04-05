„O ocazie unică”: O pernă de pe Titanic va fi scoasă la licitație. Suma impresionantă cu care s-ar putea vinde

Perna în sine, confecţionată din pânză, a fost preluată de pe una dintre cele 13 bărci de salvare care au transportat supravieţuitorii către nava de salvare, SS Carpathia. Foto: Getty Images

O pernă de scaun provenind de la una dintre bărcile de salvare ale Titanicului ar putea fi vândută cu până la 180.000 de lire sterline (206.262 de euro) la o licitaţie care va avea loc la sfârşitul acestei luni, pe 18 aprilie, informează DPA, potrivit Agerpres.

Într-o vânzare, pe care organizatorii licitaţiei o descriu ca fiind „o ocazie unică în viaţă” pentru colecţionari, perna este însoţită de plăcuţa originală a bărcii de salvare de pe Titanic, sub forma unui steag al companiei White Star.

Aceasta a fost cumpărată iniţial de un prieten al unui importator de ceai din Londra care s-a înecat pe navă, atunci când aceasta a lovit un aisberg în Atlanticul de Nord, în data de 14 aprilie 1912.

Perna în sine, confecţionată din pânză, a fost preluată de pe una dintre cele 13 bărci de salvare care au transportat supravieţuitorii către nava de salvare, SS Carpathia.

Aceasta este prevăzută cu patru ochiuri de alamă intacte şi, mai ales, încă mai are plăcuţa originală a bărcii de salvare. Ea este scoasă la vânzare împreună cu o bucată originală de frânghie provenită de pe navă şi cu documente care îi atestă autenticitatea.

Potrivit prezentării făcute de casa de licitaţii Henry Aldridge & Son, un importator de cafea şi ceai din Londra, pe nume Richard William Smith, se afla la bordul Titanicului pentru a se întâlni cu prietenul său TG Matthews, un coleg importator de ceai din Brooklyn, New York.

Smith s-a numărat printre cei 1.500 de oameni care au murit în acel dezastru, deşi cadavrul său nu a fost niciodată identificat.

Se spune, potrivit licitatorului Andrew Aldridge, că Matthews a fost atât de afectat de cele întâmplate, încât a cumpărat perna atunci când aceasta a fost scoasă la vânzare pentru prima dată de către Meyer-Forest Corporation, o importantă companie de echipamente pentru nave cu aburi.

O declaraţie semnată de George Meyer confirmă că obiectul era un „scaun de barcă de salvare de pe Titanic, luat din una dintre cele treisprezece bărci de salvare aduse aici de nava de salvare SS Carpathia, împreună cu supravieţuitorii norocoşi care au fost salvaţi în dimineaţa următoare”.

Matthews a cumpărat obiectul, păstrându-l în birourile sale până când i l-a transmis nepotului său, George Matthews Byers, în 1926. Perna a avut doi proprietari după ce familia Byers a vândut-o în 1987 şi este acum scoasă la vânzare de către actualul ei proprietar, care a dorit să rămână anonim.

Perna va fi scoasă la licitaţie la sediul casei Henry Aldridge & Son din Devizes, Wiltshire, pe 18 aprilie.